– Vi er tilfreds med dommen fra Asker, Bæreum og Ringerike tingrett, at de er enige med oss om at vilkårene for inndragning er til stede, sier politifullmektig ved Sørøst politidistrikt, Haldis Framstad Skaare til NRK.

Tingretten slår i dommen fast at politiet kan inndra bilen, og henviser til straffeloven § 69.

Dommen ble først omtalt av Drammens Tidende.

Politiet ønsket å inndra BMW-en til 20-åringen fra Bærum som kappkjørte på E18 i Lierbakkene 9. juni i år.

Lovhjemmelen gir politiet mulighet til å inndra gjenstander eller redskaper som er brukt i kriminelle handlinger.

– Er hjemmelen sjeldent brukt i slike sammenhenger i Norge, er dette unikt?

– Det er ikke første gang i Norge at man inndrar et kjøretøy. Vi har jo noe rettspraksis på det, svarer Skaare og sier at det ofte har vært ved gjentatte overtredelser.

– Men i en så alvorlig sak som dette mente vi helt klart at vilkårene for inndragning var til stede, legger hun til.

Sperret veien for å kappkjøre

I over 200 km/t måtte en sivil politibil fra UP jakte råkjøreren etter kappløpet på E18. Denne fredagskvelden samlet mange tilskuere seg på en bro over E18 mellom Drammen og Lier.

Der hadde et gatebilmiljø samlet seg og sperret av hovedveien mellom Drammen og Oslo, for å kappkjøre.

– Hvilken effekt håper dere på med denne inndragelsen?

– Vi håper å sende et kraftig signal til dem som tenker på å kjøre på en slik måte. Her snakker vi en sak hvor man sperrer E18, har kappkjøring og stikker av fra politiet med en gjennomsnittsfart på 211 km/t over en svært lang strekning. Det er hasardiøs kjøring. Vi vet det ikke er første gang det er kappkjøring - og den sporten vil vi til livs, svarer Skaare.

Fare for involverte og andre trafikanter

I dommen fra tingretten står det at kjøringen var svært farlig, foregikk over en lengre strekning og som ledd i et planlagt kappløp.

«Kjøringen medførte stor fare for de involverte og for andre trafikanter. Det var andre biler på veien selv om den var sperret av, og man kan av videoen tatt av politiet se at siktede passerer både personbiler og en buss. Retten mener at overtredelsen er så alvorlig at vilkårene for inndragning er til stede, til tross for at det dreier seg om en førstegangsovertredelse», står det i dommen.

Retten legger også vekt på at inndragningen vil ha en sterkt allmennpreventiv effekt overfor det miljøet som driver med kappkjøring på offentlige veier.