– Vi vet ikke hvor mange som faktisk er smittet, men det vi vet er at viruset sprer seg. Vi er i en krise, men Oslo kommune er forberedt. Sikkerheten for befolkningen er det viktigste, sier byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse torsdag.

Han sier at ekstraordinære tiltak er nødvendige og opplyser at alle ungdomskoler og videregående skoler vil være stengt fra i morgen, fredag. Barnehager og barneskoler stenges mandag. Stengingen gjelder for 14 dager i første omgang.

– Vi oppfodrer alle til å holde barna hjemme fra i morgen av, sier Johansen.

STENGER: Byrådsleder Raymond Johansen besluttet torsdag formiddag å stenge alle skoler og barnehager i hovedstaden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I tillegg blir alle bibliotek, svømmehaller, idrettsanlegg og museer stengt. Arrangementer med mer enn 50 deltakere blir forbudt i Oslo. Alle ansatte i Oslo kommune skal jobbe hjemmefra.

– Den viktigste personen for å forhindre spredning er deg og meg. Vi må jobbe sammen for å hindre smittespredning.

Det jobbes med tiltak for at samfunnskritisk personell med små barn sikres nødvendig barnepass.

Nye reiseråd

Byrådslederen forteller at Oslo kommune vurderer fortløpende tiltak for å begrense kollektivtrafikken.

– Ruters nye reiseråd anbefaler at du vis hensyn og hold avstand til medpassasjerer og de som jobber i kollektivtrafikken.

I tillegg anbefaler Ruter at du reiser utenfor rushen eller ha hjemmekontor. Bruk sykkel eller gå hvis du har mulighet.

Da får vi bedre plass om bord til alle som må bruke kollektivtilbudet. Dersom du er syk eller kan være smittet.

Bra med tiltak for å hindre spredning

– Det er ikke bra dette viruset, men det er bra at de gjør tiltak for å hindre spredning, sier Kristoffer Tot Johannesen.

HJEMMEUNDERVISNING: Kristoffer Tot Johannesen og August Dingstad har fått beskjed om at det skal være undervisning over internett på ubestemt tid. Foto: Andreas Jonassen / NRK

Han er elev ved Nydalen videregående skole i Oslo. Han og kompisen August Dingstad har fått beskjed om at skolen er stengt fra i morgen, fredag.

– Det virker som en bra løsning. Skolen er et sted hvor ekstremt mange mennesker samler seg, så det virker ikke så dumt å stenge skolen. Vi har fått beskjed om at det skal være undervisning over internett på ubestemt tid, sier Dingstad til NRK.

Elever på Nydalen VGS om stengt skole Du trenger javascript for å se video.

Flere kommuner har tatt saken i egne hender

Danske myndigheter har bestemt at alle skoler og barnehager skal stenges i to uker. Antallet virussmittede i landet er mer enn tidoblet på to dager.

En rekke kommuner har tatt saken i egne hender og besluttet å stenge flere eller alle skoler. I noen kommuner har man også valgt å stenge barnehagene. I Norge har statsminister Erna Solberg (H) varslet inngripende tiltak. Ifølge NTB blir alle landets skoler og barnehager stengt.

Her hjemme er totalt 621 personer bekreftet smittet torsdag morgen.

Sentral kriseledelse for å håndtere spredning

Det er satt ned en sentral kriseledelse i Oslo for å håndtere spredningen av koronaviruset videre. Beredskapsnivået i hovedstaden er også justert opp til nivå tre.

Dag Hovdhaugen er assisterende direktør og beredskapsleder i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Foto: Gøril Furu / NRK

Kriseledelsen møtes jevnlig hver eneste dag fremover for å diskutere situasjonen.

Torsdag morgen møttes de for å diskutere om skolene i Oslo bør stenge på grunn av koronaviruset eller ikke. Like etter klokken 11 ble avgjørelsen offentlig. Det er varslet pressetreff om saken på rådhuset klokken 13 torsdag.

– Vi ønsker ikke å kommentere denne saken før pressekonferansen, sier kommunikasjonssjef i Utdanningsetaten Heidi Skjebstad.