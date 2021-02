Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg begynte å gråte for å være ærlig. Jeg syns det er urettferdig når det var en hockeygruppe som fikk det koronautbruddet, sier Marie Therese Markhus.

13-åringen er kunstløper, men har ikke kunne trene innendørs i en ishall på tre måneder.

Marie Therese Markhus (13) hadde gledet seg til å endelig få trene innendørs på isen. Foto: privat

Ishallene i de såkalte ring 1-kommunene skulle åpnet igjen i dag.

Men Folkehelseinstituttet har anbefalt videre stenging i østlandskommunene med de strengeste restriksjonene.

– Det gjorde meg veldig knust, sier kunstløperen.

I januar ble over hundre personer i ishockeymiljøet koronasmittet i forskjellige ishaller i Norge. I Halden kommer det daglig inn nye smittetilfeller knyttet til det pågående utbruddet i Halden Ishall.

Skøyteforbundet kritisk til stenging

– Jeg tror ikke FHI har tenkt på at det finnes annen aktivitet i ishallene enn ishockey, sier president i Norges Skøyteforbund, Mona Adolfsen.

De synes vedtaket om nedstengte ishaller er urettferdig. De vil at myndighetene skal klare å skille mellom de ulike is-idrettene.

President i Norges Skøyteforbund, Mona Adolfsen, fortviler over det nye tiltaket. Foto: Jane Rasmussen, NRK

Smitten den siste tiden kan utelukkende knyttes til ishockey-aktivitet, mener presidenten i forbundet.

– I Norges Skøyteforbunds aktiviteter, altså kortbane og kunstbaneløp, som ikke er kontaktidrett, har vi så langt vi har registrert ikke et eneste covid-19-tilfelle. Vi har fulgt strenge smittevernprotokoller uten foreldre til stede på treninger.

– Dette rammer urimelig og uhensiktsmessig, sier Adolfsen.

Åpner opp for annen innendørsaktivitet

Onsdag åpner fritidsaktiviteter og idrett for barn og ungdom igjen. Halden har egne, strengere regler enn de nasjonale. Men ishallene forblir altså stengt for alle.

– Noen av aktivitetene som får muligheten til å starte opp igjen i dag, er kontaktidrett. Men våre idrettsutøvere må igjen vente på muligheten, sier Adolfsen.

Skøyteforbundet har enkelte treninger på islagt områder utendørs, men det er mange aktiviteter de ikke får gjennomført.

– Her ville det vært fullt mulig å opprettholde enn viss sosial kontakt og fortsette med den aktiviteten på en smittevernmessig måte.

Gunstige forhold for viruset

FHI mener at luften og temperaturen innendørs i ishallene gir gunstige forhold for virusets overlevelse. Også designet av skøytebanene er ideelle for spredning.

– Det er mulig den tørre, kalde lufta i ishallen bidrar til smittespredningen. Vi ser en del smitte i ishaller, sier overlege i FHI, Preben Aavitsland.

70 personer bosatt i Halden, 18 i Fredrikstad og fire i Sarpsborg har fått påvist koronasmitte etter utbruddet i Halden Ishall. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Så langt kan 92 smittetilfeller knyttes til det pågående utbruddet i Halden Ishall.

– Koronaviruset er kjent for å kunne gi massesmittehendelser. Det kan skje når en smittet person er til stede i en sammenkomst akkurat når han er mest smittsom, kanskje dagen før symptomene kommer. Da kan han rekke å smitte mange, sier Aavitsland om utbruddet.