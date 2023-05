Stenger Follobanen for kontroll

– Tidligere i uken var det en hendelse i Blixtunnelen der et tog ble stående fast fordi kontaktledningen for kjørestrømmen falt ned, forteller pressevakta i Bane Nor, Olav Nordli.

Mandag ble et tog stående fast i tunnelen etter at det hadde dryppet vann ned i kjøreledningsanlegget. 70 passasjerer ble innestengt i nesten tre timer.

Anlegget for kjørestrømmen skal sjekkes i begge tunnelløp.

Olav Nordli, pressevakt i Bane Nor Foto: Bane Nor

– Årsaken til det viser seg å være et vanndrypp som har svekket kabelen sånn at den røk. Derfor har vi besluttet å gjøre en kontroll av hele anlegget, sier Nordli.

– Dette ble planlagt i hui og hast i forhold til hva vi normalt ville gjort. Det er hendelsen på mandag og årsaken til den som har utløst at vi gjør dette nå, sier han.

Ny oppdatering i morgen

Ifølge Vy er annethvert tog på strekningen innstilt.

De resterende togene kjører på den gamle Østfoldbanen.

Bane Nor varsler ny oppdatering kl. 12 fredag 26. mai.

Det er uklart når tunnelen åpnes for drift:

– Det er for tidlig å si noe sikkert om. Dette har kommet raskt opp. Men det er en stor jobb, det er fire mil med tunnel til sammen i de to løpene. Det må vi komme tilbake til, sier Nordli.

Beklager til de reisende

Lars Berge, områdedirektør i Bane Nor. Foto: Anne Næsheim / NRK

Det er satt beredskap i Bane Nor som nå går gjennom hvert enkelt tunnelløp og kontrollerer for eventuelle flere vanndrypp på strømkabelen, skriver Bane Nor i en pressemelding.

– Dette er svært beklagelig og uheldig for de reisende, men før vi har situasjonen under kontroll, kan vi ikke tillate at det kjøres flere tog gjennom tunnelen, sier Lars Berge, områdedirektør i Bane Nor.