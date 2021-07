I dag vedtar byrådet i Oslo nye regler for elsparkesykler som gjelder fra 5. august.

Alt i juni sendte de ut forslaget til nye regler, som blant annet sa at det bare skulle være 8000 sykler i byen.

Stenger om natta

I forslaget ville kommunen stenge utleie av syklene etter klokka 01, men i stedet har de stramma inn enda mer: Ingen kan leie elsparkesykler i Oslo etter klokka 23.

De hørte dermed på legevakta som mente det kunne forhindre flere hundre skader.

For bare i juni var det over 400 personer innom som var skadet etter bruk av syklene.

Flere andre byer har også innført nattestenging, for eksempel i Stavanger og i Trondheim. Bergen har bestemt at de stenger for utleie av syklene om natta de neste tre helgene.

Mange av selskapene har valgt å stenge om natta selv og i en pressemelding sier firmaet Bolt at de merker stor effekt. De har både elsparkesykler og taxier. Den første helga de holdt elsparkesyklene nattestengt økte antallet taxiturer med 25 prosent.

Samferdselsministeren har vært tydelig på at han forventer at kommunene vil stenge for utleie om natta.

Max 8000

Taket på 8000 betyr at over to tredjedeler av elsparkesyklene i Oslo vil forsvinne fra gatene.

Og bare rundt 1200 av dem kan være i sentrum.

For Oslo vil ha et sonesystem som bestemmer hvor syklene kan være. Det er ikke vedtatt ennå, men diskuteres av byrådet nå.

Ikke fartsgrense

I tillegg krever kommunen at alarmene på elsparkesyklene skal skrus av om natta, at alle aktørene må søke om å få leie ut og at tillatelsene bare gjelder et år.

Utleierne får i de nye reglene større ansvar for å fjerne elsparkesykler som står i veien og er feilparkert.

I forslaget til regler settes det ingen generell fastgrense, men reglene åpner for at det kan innføres i deler av byen.

Får personvern-kritikk

Som en del av de nye reglene vil kommunen vite hvor syklene er hele tiden, blant annet for å passe på at det ikke er flere sykler i de forskjellige sonene enn det som er lov.

De vil også ha historiske data som de skal bruke til å videreutvikle reglene. Tidligere tirsdag skrev NRK at Tier har varslet Datatilsynet om reglene, som de mener kan bryte personvernet.

Flere byer har lenge villet innføre regler om bruk av elsparkesyklene, men det var ikke mulig før regjeringa tillot lokale reguleringer før sommeren.

Redd for flere private elsparkesykler

Foreningen for trafikkskadde i Norge, Personskadeforbundet LTN, er glad for at Oslo strammer inn.

Assisterende generalsrkretær Per Oretorp i Personskadeforbundet. Foto: Personskadeforbundet LTN

Men reglene gjelder kun sparkesykler som leies ut, og de er redde for at flere vil kjøpe sine egne.

– Vi er bekymret for at dette vil medføre en stor økning i private kjøretøy som ikke er i forskriftsmessig stand, og ofte har en topphastighet på godt over 20 kilometer i timen, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp til NRK.

