Stenger ankomstsenter etter koronasmitte

– Vi har for første gang fått et positivt tilfelle av covid-19 på ankomstsenteret i Råde. Smittesporing er satt i gang og alle beboere vil bli testet i dag, sier UDIs stedlige representant på ankomstsenteret, Knut Jostein Berglyd.

Ankomstsenteret ligger ved siden av motorveien E6 i Råde i Østfold. Dette er første stoppested for personer som vil søke asyl i Norge.

Fredag er 48 asylsøkere bosatt i teltsalen på ankomstsenteret. Samtlige må holde seg innendørs i ni dager.

– Alle asylsøkerne regnes som nærkontakter og har blitt plassert i karantene. Ingen av dem får forlate senteret før tidligst 18. oktober, sier Berglyd.

Hadde ikke symptomer

Ifølge Berglyd skal den smittede personen være en enslig mann som søkte asyl i slutten av september. Han hadde ingen symptomer på sykdom da han ankom senteret.

– Men etter to-tre dager ble det oppdaget symptomer, og han ble da umiddelbart satt i isolat og testet. Dette er selvsagt ikke bra, og noe vi har jobbet hardt for å unngå, men vi har vært forberedt på at det kunne skje, sier Berglyd.

Det er god plass inne i selve teltsalen i senteret og det er nå 550 tilgjengelige senger fordelt på forskjellige telt.

Ledelsen ved senteret og kommuneoverlegen i Råde jobber nå intenst på flere fronter for å få oversikt over smitten. De har blitt satt i gang et arbeid for å kartlegge også de ansatte ved senteret.

– De fleste ansatte anser seg selv ikke som nærkontakter. Hvis noen av de ansatte betegnes som nærkontakter, så må de teste seg i sin hjemkommune, sier Berglyd.

Slipper ikke inn nye asylsøkere

Ledelsen ved ankomstsenteret har bestemt seg for å stenge senteret inntil videre. Ingen nye asylsøkere slipper inn før tidligst mandag.

– Da vil vi ha en bedre oversikt. UDI jobber med alternative løsninger for hvordan vi skal ta imot asylsøkere som eventuelt ankommer landet i helgen, forteller Berglyd.

Asylsøkerne som kommer til Norge må svare på en rekke spørsmål om egen helse, reiseveien hit og kontakt med personer med symptomer på koronasmitte.

UDIs stedlige representant på ankomstsenteret, Knut Jostein Berglyd, viser frem karantenesonen og brakkene utenfor senteret. Foto: Rahand Bazaz/NRK

Tidligere i vår ble det satt opp to «korona-brakker» utenfor senteret. Hver brakke har plass til to personer i opptil 14 dager.

Asylsøkeren som har fått bekreftet smitte er nå isolert i en av disse brakkene.