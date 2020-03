Stenger alle skoler og barnehager i Oslo

– De tiltakene vi iverksetter nå er svært inngripende og får store konsekvenser for byens befolkning. Vi gjør dette nå, fordi vi frykter at konsekvensene av å ikke gjøre det vil være større. Det viktigste nå er å hindre spredning av smitte og trygge våre innbyggere, sier byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding.

Byrådet har bestemt at alle skoler og barnehager i Oslo kommune stenges fra og med mandag 16. mars.

Ungdomsskoler og videregående skoler stenges fra og med fredag 13. mars.

Foreldre med barn i barnehage og barneskole oppfordres til å holde barn hjemme fra og med fredag, dersom det er mulig.

Oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) møter pressen klokken 13. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det jobbes med tiltak for at samfunnskritisk personell med små barn sikres nødvendig barnepass.

NRK har vært i kontakt med Private Barnehagers Landsforbund. De sitter i møter nå for å diskutere saken og har ikke anledning til å kommentere saken nå.

Flere kommuner har tatt saken i egne hender

Danske myndigheter har bestemt at alle skoler og barnehager skal stenges i to uker. Antallet virussmittede i landet er mer enn tidoblet på to dager.

I Norge har statsminister Erna Solberg (H) varslet inngripende tiltak, men hun er avventende med å gi beskjed om at alle skoler skal stenges, slik hennes danske kollega har beordret.

I mellomtiden har en rekke kommuner tatt saken i egne hender og besluttet å stenge flere eller alle skoler. I noen kommuner har man også valgt å stenge barnehagene.

Her hjemme er totalt 621 personer bekreftet smittet torsdag morgen.

Sentral kriseledelse for å håndtere spredning

Det er satt ned en sentral kriseledelse i Oslo for å håndtere spredningen av koronaviruset videre. Beredskapsnivået i hovedstaden er også justert opp til nivå tre.

Dag Hovdhaugen er assisterende direktør og beredskapsleder i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Foto: Gøril Furu / NRK

Kriseledelsen møtes jevnlig hver eneste dag fremover for å diskutere situasjonen.

Torsdag morgen møttes de for å diskutere om skolene i Oslo bør stenge på grunn av koronaviruset eller ikke. Like etter klokken 11 ble avgjørelsen offentlig. Det er varslet pressetreff om saken på rådhuset klokken 13 torsdag.

– Vi ønsker ikke å kommentere denne saken før pressekonferansen, sier kommunikasjonssjef i Utdanningsetaten Heidi Skjebstad.