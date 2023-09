73 millioner stemmesedler er sendt ut til de 1879 valglokalene i landets kommuner. Men veien til stemmeurnene er lang og kronglete.

Reisen starter i Nord-Sverige

Helt nord i Sverige ligger Pajala. Over 5000 av trærne i skogen her ender opp som norske stemmesedler. Men papir er ikke papir. I hvert fall ikke når det er snakk om papiret i en stemmeseddel.

Seniorrådgiver Anders Skaalgaard i Valgdirektoratet. Foto: Valgdirektoratet

Reglene for utforming og utseende er strenge. Dette kan seniorrådgiver Anders Skaalgaard i Valgdirektoratet mye om:

– Stemmeseddelens utforming er det satt krav til i valgforskriften. Første punkt der er at stemmeseddelen skal være lesevennlig, og den skal produseres slik at det ikke skal være mulig å se hva velgerne har stemt etter at seddelen er brettet sammen.

Valgmiksen

I Munkedal kommune i Sverige, mellom Uddevalla og grensen til Norge, ligger Artic Paper. Papirfabrikken gjør om cellulosen til papiret stemmesedlene skal trykkes på. Det skal ikke være for tykt, ikke for tynt, ikke for skinnende, ikke for matt eller for gjennomsiktig.

Leif-Arne Karlsen er administrerende direktør ved Arctic Paper. Foto: Arctic Paper

– Det er det vi har lykkes med. Valgpapirmiksen, sier Leif-Arne Karlsen. Han er administrerende direktør ved Arctic Paper.

– Men det som er helt klart er at denne kvaliteten egner seg helt perfekt, sier Karlsen.

523 tonn veier demokratiet, altså stemmeseddelpapiret som kommer på ruller ut av fabrikken. Mellom mai og august kjører 20 trailere med 28 tonn valgpapir ut fra fabrikken i Munkedal på vei mot neste stoppested.

Papiret som brukes til stemmesedlene, er klar til trykk. Foto: Mediehuset Andvord

Over 140.000 esker

Og neste stoppested er Hagan rett nord for Oslo. Her skal papirrullene bli til de faktiske stemmesedlene. Alle de 73 millioner stemmesedlene som skal ut til kommunene trykkes her.

Anita Frøland Stølan i Mediehuset Andvord er prosjektansvarlig for valget ved trykkeriet. Foto: Mediehuset Andvord

– Jeg elsker stemmesedler!

Det sier Anita Frøland Stølan mens hun ler godt.

Stølan er prosjektansvarlig for valget ved trykkeriet Andvord.

Det er strenge krav til hvordan en stemmeseddel skal se ut og fungere. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

Også her slår det strenge regelverket inn. På trykkeriet henter de ut all informasjonen som skal trykkes på stemmeseddelen. Blant annet partinavn, kandidat, nummer og skanningkode. Før det gjøres stikkprøvekontroller hvor det sjekkes at seddelen lar seg skanne.

Logistikken må fungere

Alle stemmesedler, med unntak av de som produseres for synshemmede, lages ved fabrikken utenfor Oslo.

– Absolutt alt av bestillinger av stemmesedler kommer til oss, produseres hos oss og kjøpes fra oss, sier Stølan. Hun innrømmer at det er litt av en logistikk-operasjon.

På forhånd har hver enkelt kommune lagt inn en bestilling for hvor mange stemmesedler de trenger for hvert parti som stiller lister i kommune- og fylkestingsvalget. Så pakkes det. Og som det pakkes! 141.000 esker, med 500 sedler i hver, til sammen 3033 valglister går ut til kommunene i trailere og budbiler.

Her er alt på stelle; alle stemmesedlene ligger klare til åtets kommune- og fylkestingsvalg. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

Skiller lag

I andre enden står representanter for valget i hver enkelt kommune. Nå er vi i starten av august. Stemmesedlene blir tatt imot av valgsultne medarbeidere og plassert på det lokale valglageret.

I Drammen er stemmesedlene tatt vare på i et lager. Det er noen kilo med sedler. Foto: Drammen kommune

Da kommer de til en person som Bernt Søraa, leder i valgsekretariatet i Kongsberg kommune:

Bernt Søraa, leder i valgsekretariatet i Kongsberg kommune. Foto: Ingar Andreassen / NRK

– Jeg er veldig glad i valg. Og i stemmesedler.

Først sendes noen av eskene ut til ett av de 1200 forhåndsstemmelokalene. Resten av eskene står ubrukt frem til valgdagen.

Stemmeseddelen har nok kommet for å bli, mener Søraa.

Det er diskutert om valgene skal gjøres heldigitale. Kommunal- og Distriktsdepartementet har nylig undersøkt dette, forteller Anders Skaalgaard, seniorrådgiver i Valgdirektoratet.

– Det ble konkludert med at teknologien ikke er sikker nok til å innføre elektronisk stemming på nåværende tidspunkt.

Da er stemmesedlene klare til å bli sendt ut til kommunene. Foto: Mediehuset Andvord

Fra lager til urne

Det er tid for avdukingen på valgdagen. I avlukket blir sceneteppet dratt, selve valgdagen starter, og stemmesedlene ender i valgurnene.

Stemmeseddelen er i bruk inne i valgavlukkene. Foto: Kathrine Krømke / NRK

En stemme avgis i en valgurne. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Makulering

Her er stemmesedlene igjen ved et skjebnesvangert øyeblikk. Brukte sedler blir skannet, sjekket, godkjent og talt. For stemmesedlene som står igjen i avlukket etter endt dag ender reisen her.

– De fraktes til makulering. Ganske umiddelbart, forteller Søraa.

På hylla i fire år

Så starter den siste reisen for stemmesedlene som ble brukt av velgerne. Til arkivet.

Kommunene har krav på seg til å lagre talte stemmer til over neste kommune- og fylkestingsvalg. Altså i fire år.

Før de blir erstattet med et nytt sett med ferske stemmesedler, og blir makulert.