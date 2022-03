– Jeg er helt vanvittig letta, sier Mirjam Berg Abrahamsen.

Hun fikk i dag beskjeden hun har ventet på. Statsforvalteren stempler Oslo bystyres ja til Bane Nors planer som ugyldig.

Abrahamsen bor i et av de verneverdige trehusene på Hylla på Vålerenga. De står i veien for det nye dobbeltsporet som Bane Nor ønsker å bygge.

Flaskehals

Området er en flaskehals for togtrafikken fra Oslo S og nordover.

Nye spor er en forutsetning for en planlagt forbedring av togtilbudet i hele Oslo-området med flere avganger på en rekke strekninger, ifølge Bane Nor.

Byggingen skulle ha startet i år. Under sterk tvil og sterkt tidspress sa Oslo bystyre ja til planene i mars i fjor.

Folkene på Hylla og andre beboere har protestert siden 2017. De har hele tiden krevd at Bane Nor vurderer lokk-løsninger som sparer husene og gir mindre støy.

HYLLA: Disse husene står i veien for nye jernbanespor. Foto: Anders Fehn / NRK

– Blir endelig hørt

79 klager kom inn. Nå gir Statsforvalteren klagerne fullt medhold.

Alternativer er ikke godt nok utredet. Oslo kommune har tatt Bane Nors argumenter for god fisk. Og det kan ha påvirket tommel-opp-vedtaket fra mars i fjor

Planforslaget er ikke er tilfredsstillende opplyst og utredet. Kommunen hadde ikke et tilstrekkelig grunnlag for å fatte avgjørelse i saken. Statsforvalteren i Oslo og Viken

– Endelig er det David som vinner mot Goliat. Dette har vi forsøkt å vise siden 2017. Det er godt å endelig bli hørt.

– Dette er ikke bare noen aksjonister som står og skriker og ikke vil ha jernbane, sier Mirjam Berg Abrahamsen.

Uansett utsatt

Forbitrelsen over Bane Nor ble enda sterkere da selskapet i november valgte å utsette utbyggingen i fem år.

Det skjedde bare et halvt etter at Bane Nor hadde hastverk med å få planene gjennom i bystyret.

Nettopp utsettelsen gjør at Mirjam Berg Abrahamsen ikke er så bekymret for at et bedre togtilbud kan ryke.

– Vi er også for bedre jernbane. Nå kan de uansett bruke de fire-fem åra på å lage en bedre utredning som ivaretar Gamlebyen, oss menneskene som bor her og kulturvernminnene.

Bane Nor ordknappe

NRK har spurt Bane Nor om hele utbyggingen og forbedringen den vil føre til for de reisende kan bli skrinlagt.

FLERE SPOR: I den som kalles Brynsbakken skal jernbanen utvides fra fire til seks spor. Foto: Anders Fehn / NRK

Svaret er knapt.

– Vi har akkurat mottatt beslutningen fra Statsforvalter og må sette oss inn i denne, skriver prosjektdirektør Bettina Sandvin i en e-post.

– Vi ser nå på hva dette betyr for prosjektet og hvilke konsekvenser det får for utbyggingen av Brynsbakken.

– Tragisk

Formelt er saken nå sendt tilbake til Oslo bystyre for ny behandling.

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) forventer at Bane Nor kommer opp med et skikkelig alternativ.

– Både byrådet og bystyret var kritiske både til Bane Nors hastverk og at de ikke kom opp med bedre løsninger. men vi ble satt under stort press for å sikre togtilbudet for framtida, sier Marcussen.

Byutviklingsbyråd i Oslo, Hanna E. Marcussen, fra Miljøpartiet de Grønne. Foto: Nadir Alam / NRK

Senest i går ba et bredt flertall i bystyret om at Bane Nor utforsket bedre løsninger for lokk og tunnel.

– Det er tragisk at Bane Nor ikke har jobbet bedre med et så stort prosjekt, som har store konsekvenser for lokalmiljøet og som er avgjørende for å styrke kollektivtilbudet i Oslo, sier byråden.

– Ansvarsfraskrivelse

Senterpartiet reagerer på at Marcussen legger skylda på Bane Nor.

– Det er fullstendig ansvarsfraskrivelse, sier gruppeleder i bystyret, Morten Edvardsen.

– Det er hun som har lagt fram en sak for bystyret som er så dårlig og mangelfullt utredet at Statsforvalteren har kjent vedtaket ugyldig.

– Det ansvaret må hun selv ta. Dette er en alvorlig ripe i lakken for byrådet, sier Edvardsen.