Statsforvalteren: Siktede i Kongsberg-saken fikk forsvarlig helsehjelp

I en pressemelding skriver Statsforvalteren at de har ført tilsyn med både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten etter den tragiske hendelsen.

– Vi har ikke funnet at fastlege har opptrådt uforsvarlig. Det var forhold ved helsehjelpen fra spesialisthelsetjenesten som kunne ha vært bedre. Avvikene fra god praksis var likevel ikke så store at de brøt med krav til faglig forsvarlighet, skriver statsforvalteren.

Statsforvalteren skriver også at den siktede ikke ønsket helsehjelp de to siste årene:

«Mannen hadde hatt kontakt med både fastlege og spesialisthelsetjeneste i mange år, men de siste to årene før hendelsen ønsket han ikke selv helsehjelp. I denne perioden var det ikke grunnlag for å gi helsehjelp som ikke var basert på frivillighet og medvirkning. Han hadde derfor hatt få kontaktpunkt med helsetjenestene disse to årene.»

Forsvarer mener det er uheldig med avvik

– Jeg synes det er bra at man ikke har kommet frem til at det foreligger brudd på helselovgivningen. Det er bra for helsevesenet, sier Bråthens forsvarer, Fredrik Neumann, til NRK.

Fredrik Neumann er siktedes forsvarer. Her fotografert i forbindelse med en annen rettssak. Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Det er likevel også slik at man etter en samlet vurdering har kommet frem til at foreligger noen avvik fra god medisinsk praksis. Det er jo uheldig at man har avvik fra god praksis, legger han til.

Neumann sier dette er en rapport de vil ta med seg videre inn i saken.

– Domstolen vil selvfølgelig bli opplyst om konklusjonen og vurderingene i rapporten, sier Neumann.

Forsvareren legger til at han ikke har rukket å lese rapporten grundig.