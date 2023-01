Statsforvalteren åpner tilsyn etter dødsfallene i Spydeberg

– Det er vår oppgave å føre tilsyn over velferdstjenestene, sier Mari Hagve.

Hagve er direktør for barnevernsavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Natt til 8. januar ble tvillingjentene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) ble funnet livløse på en adresse i Spydeberg i Indre Østfold.

De hadde blitt meldt savnet fra en institusjon i distriktet rundt ett døgn tidligere.

Hagve beskriver hendelsen som alvorlig og tragisk. Hun sier at statsforvalterens kartlegginger siden dødsfallene er grunnlaget for at det nå føres tilsyn.

– I første omgang vil vi se om jentene har fått forsvarlig oppfølging fra barnevernstjenesten i Indre Østfold, Fossumkollektivet og Bufetat, sier Hagve.

Kan bli aktuelt å utvide tilsynet

Politiet mistenker at tvillingjentene døde av overdose. En tredje tenåringsjente som var på adressen ble sendt til sykehus.

– Som del av tilsynet vil vi blant annet undersøke hvordan de ulike tjenestene har samarbeidet for å sikre helhetlig hjelp til jentene, sier Hagve.

Statsforvalteren opplyser at det kan bli aktuelt å utvide tilsynet til å også gjelde helsetjenestene som jentene har tatt i bruk.

Helsetilsynet har sendt varsler til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

– Når vi mottar varslene, vil vi gjennomgå opplysningene og vurdere om de også gir grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging, skriver Statsforvalteren i en pressemelding.

To menn siktet

En mann i slutten av 20-årene er siktet for uaktsomt drap, mens en 18 år gammel mann er siktet for å ha hensatt tvillingene i hjelpeløs tilstand.

Ingen av de siktede erkjenner straffskyld. De er begge varetektsfengslet i fire uker.

Politiets krimteknikere undersøkte adressen i Spydeberg etter dødsfallene. Foto: Freddie Larsen

Tvillingsøstrene ble meldt savnet fra Fossumkollektivet i Indre Østfold rundt ett døgn før de ble funnet livløse.

Fossumkollektivet er en stiftelse som driver rusbehandling for ungdom.

– Hendelsen med det tragiske utfallet preger oss alle, og vi er i dyp sorg i Fossumkollektivet, sa styreleder Sylvia Brustad forrige uke.

Fossumkollektivet mener alle gjeldende rutiner er fulgt, men vil likevel evaluere hendelsen.

– Fossumkollektivets egen gjennomgang av hendelsesforløpet så langt tyder på at alt av gjeldende rutiner og prosedyrer ble fulgt, sa Brustad videre.

Skrevet ut av sykehus

Den tredje jenta som ble funnet i boligen i Spydeberg, som ble innlagt på sykehus med mistanke om overdose, er nå skrevet ut.

– Det er vanskelig for henne å forklare og sette ord på sorgen, fortalte jentas bistandsadvokat Hilde Jæger forrige uke.

Ifølge bistandsadvokaten var jenta venn med tvillingjentene og hadde mye kontakt med dem.

– Den ene var hennes nærmeste venn, og de bodde sammen. Hun er veldig lei seg, knust og fortvilet over at de er døde, sa Jæger.

Ber politiet fortelle om rusmiddelet

Politiet jobber fortsatt med å kartlegge hva som skjedde i forkant av dødsfallene.

Politiadvokat Benedicte Granrud opplyser til NRK at etterforskningen er en tidkrevende prosess.

– Politiet jobber fortsatt med å kartlegge hva som skjedde med jentene forut for dødsfallene. Så langt har vi avhørt et tosifret antall vitner, men det gjenstår flere avhør. Vi innhenter og gjennomgår informasjon, og venter på analyser, sier Granrud.

Granrud ønsker ikke å kommentere etterforskningen ytterlige, eller hvilke narkotiske stoffer jentene kan ha fått i seg.

– Vi ønsker ikke å bidra til spekulasjoner og vil derfor avvente med å kommentere dette til den endelige obduksjonsrapporten foreligger.

Forsvarerne til de to siktede mennene mener politiet bør offentliggjøre det de vet om hvilke narkotiske stoffer som jentene kan ha inntatt.

– Jeg mener de burde gå ut med hva slags narkotiske stoff de mistenker at denne saken gjelder, har advokat Haakon Åsli Skogstad tidligere sagt til NRK.

Han forsvarer den 18 år gamle mannen.

– Det er viktig at ungdom informeres om faren og om de mulige konsekvensene, sier han.