Vil øke avgiftene på alkohol og tobakk: – Det er jackpot for oss

Regjeringen vil øke avgiftene på alkohol og tobakk. Det kommer frem i forslaget til statsbudsjettet, som ble lagt frem fredag.

Slik vil avgiftene øke hvis den rødgrønne regjeringen får det som den vil:

Alkohol: 3,8 prosent

Sigaretter og sigarer: 4 prosent

Snus: 4,3 prosent

De har tatt utgangspunkt i at den generelle prisveksten i samfunnet vil bli på 3,8 prosent neste år.

Totalt forventer regjeringen at økningen vil gi 24,3 milliarder kroner i inntekter. Det er en økning på 8 prosent sammenlignet med budsjettet for 2023.

Dette vil økningen utgjøre i praksis:

Gorm Kallestad / NTB Alkohol En halvliter øl, sider eller rusbrus vil få rundt 40 øre i økte avgifter. Kate Barth-Nilsen Sigaretter En 20-pakning med sigaretter vil få rundt 2 kroner og 40 øre i økte avgifter. Terje Bendiksby Snus En boks snus med innhold på 16,6 gram vil få rundt 70 øre i økte avgifter.

NHO: Rammer hele verdikjeden

– Den svenske finansministeren bør være veldig fornøyd med dette budsjettet, for det gir økt aktivitet på svensk side av grensen.

Det sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk. Han mener økte avgifter vil få store konsekvenser i Norge.

– De som jobber i verdikjeden får mindre trygge jobber, de som eier bedriftene taper verdiskaping og det norske samfunnet taper avgiftsinntekter, for nå kjøper vi heller i Sverige.

NHO Mat og Drikke er bekymret for regjeringens foreslåtte avgiftsøkninger, tydeliggjør administrerende direktør Petter Haas Brubakk. Foto: Lars Trygve Grønstad / NRK

– Jackpot for oss

NHO mener regjeringen burde gått målrettet til verks og sett på hver enkelt avgift for å redusere de ned mot et svensk nivå.

– Det er viktig å huske på at selv om lokkevarene driver de handlende over grensen, kjøper man alt man trenger når man først er der, sier Brubakk.

Mens regjeringen vil øke avgiftene, går svenskene motsatt vei. I Sverige har de planer om å redusere avgiften på snus med 20 prosent neste år.

Økte avgifter på alkohol og tobakk i Norge vil føre til økt dagligvarehandel på Svinesund. Det er butikksjef Patrik Zäll overbevist om.

– Dette er jackpot for oss. Alle skatter i Norge påvirker oss på en positiv måte, sier Zäll, som er butikksjef på Nordby Supermarket.

Nordby supermarkets butikksjef Patrik Zäll Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Halve prisen

Vidar Braaten fra Fredrikstad tror også at økte avgifter i Norge vil føre til økt handel på svensk side av Svinesund.

Han tar turen til Sverige for å handle inn dagligvarer én gang i uken. Braaten anslår at han sparer 30 prosent på turene over grensa.

– Og det er enda mer hvis man drar innom Systembolaget. Da er ølen halve prisen.

Handlevognen til Vidar Braaten fra Fredrikstad er lastet med grateng, «innmari god» kalkun, skinkestek og brus. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Skal dekke utgifter

– Et høyt avgiftsnivå på forbruksvarer kan medføre økt grensehandel, tax free-handel, smugling og hjemmebrenning av alkohol, skriver regjeringen i sine budsjettdokumenter.

Samtidig som de foreslåtte avgiftene vil gi staten inntekter, skal de også bidra til å betale for utgiftene bruk av rusmidler som alkohol og tobakk påfører samfunnet.

– Forbruk av enkelte varer kan medføre sosiale og helsemessige kostnader for samfunnet som ikke gjenspeiles i markedsprisene, skriver regjeringen.