Statsadvokaten har valgt å anke dommen fra Buskerud tingrett i Drammen, der retten enstemmig valgte å oppheve det tvungne psykiske helsevernet i det såkalte «Halloween-drapet».

Domstolen friskmeldte mannen og opphevet behandlingen i en kjennelse i slutten av desember. Det er tredje gang spørsmålet om opphevelse av tvungent psykisk helsevern var til rettslig behandling.

– Påtalemyndigheten er uenig i tingrettens bevisvurdering i denne saken og har besluttet å anke tingrettens avgjørelse, fordi vi mener lagmannsretten må behandle saken på ny, sier konstituert statsadvokat, Daniel Sollie, til NRK.

– Vi mener at vilkårene for opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern fortsatt er oppfylt, legger han til.

Reagerer kraftig på avgjørelsen

– Jeg vil be om at lagmannsretten avviser anken, sier mannens forsvarer, Mette Yvonne Larsen.

Til NRK forteller Larsen at hun både er skuffet og overrasket over at statsadvokaten har kommet frem til denne konklusjonen.

Mette Yvonne Larsen er forsvarer for mannen. Foto: Anders Fehn/NRK

– Det er vel ingen i Norge som har hatt noen lengre periode med tvungent psykisk helsevern, sammenholdt med hans svært gode fungering som har vart i mange år, sier Larsen.

Hun forteller at det virker som om statsadvokaten ikke har tatt til seg vurderingen fra tingretten, og poengterer at saken i seg selv er et betydelig stress, og at det å slippe saken gjør at man har mindre fare for tilbakefall.

– Så her utsetter de siktede for en ny prosess med stress, belastninger og venting som gjør det vanskelig for ham.

Mener lovens krav er oppfylt

– Loven stiller noen krav til hvilken grad av risiko som skal foreligge, og vi mener at lovens krav om dette er oppfylt, sier statsadvokat Sollie på spørsmål om mannen fortsatt kan utgjøre en viss fare hvis han blir en fri mann.

Mette Yvonne Larsen sier de nå vil kjempe for at saken aldri kommer opp i lagmannsretten.

– Jeg ser meget gode muligheter for det, sier Larsen.

– Er det fordi han er en av få i Norge som har sittet så lenge med tvungent psykisk helsevern?

– Ja, såpass lenge sammenholdt med at han har vært psykosefri, rusfri og fri fra alle mulige faktorer som påvirket den handlingen. Det er veldig sjelden, sier Larsen og legger til:

– Noen blir jo sittende fordi de har rusproblemer, eller har tilbakefall. Han har ikke hatt det overhodet. Så det er veldig vanskelig å forstå hvordan statsadvokaten tenker.

Sollie sier at lagmannsretten raskt vil ta en avgjørelse.

– Så lenge han er underlagt tvungent psykisk helsevern, og saken ikke er rettskraftig, så skal sakene påskyndes. Saken vil prioriteres av lagmannsretten og vil bli behandlet raskt.

22 år gamle Andreas Nilstad ble drept natt til søndag 30. oktober 2011 i Pilestredet 70 i Oslo. Foto: Kirsti Haga Honningsøy

Ti år siden

Drapet skjedde natt til 30. oktober for ti år siden. Tre hallinger var samla i Oslo for å feire Halloween. Andreas Nilstad (22) ble drept med kniv, mens hemsedølen Marius Løken overlevde tross livstruende skader.

Halloween-drapet Ekspandér faktaboks Natt til søndag 30. oktober 2011 fikk politiet melding om husbråk med personskade i en bygård i Pilestredet på Bislett.

I en leilighet i tredje etasje fant politiet 22 år gamle Andreas Nilstad fra Hemsedal drept.

Hans da 21 år gamle kamerat fra Geilo ble pågrepet av politiet i bakgården med kuttskader. 21-åringen ble siktet for drapet på 22-åringen, og drapsforsøk på en annen kamerat fra Geilo.

Han erkjente å ha drept Andreas Nilstad og skadet kameraten, men erkjente ikke straffskyld.

I september 2013 ble han dømt til tvungent psykisk helsevern for drap og drapsforsøk.

Noen måneder senere mente behandlingsinstitusjonen at mannen var frisk nok til å kunne løslates.

Begjæringen om oppbud kom sommeren 2014, men den kunne ikke vurderes før ett år etter at dommen var rettskraftig (september).

Påtalemyndigheten gikk imot at den nå 25 år gamle mannen skal slippes fri, derfor ble det opp til retten å avgjøre.

I mars 2015 kom Drammen tingrett til at det fortsatt er nærliggende fare for at 25-åringen skal begå nye alvorlige voldshandlinger, og at det derfor ikke er forsvarlig å slippe ham fri.

2018: Tingretten opprettholder det tvungne psykiske helsevernet.

2021: En enstemmig Buskerud tingrett opphevet det tvungne psykiske helsevernet før jul.

2022: Statsadvokaten velger i januar å anke tingrettens opphevelse det tvungne psykiske helsevernet.

Alle de fire rettspsykiatrisk sakkyndige konkluderte med at gjerningsmannen var psykotisk da han angrep kameratene. En av de sakkyndige mente imidlertid psykosen var rusutløst, noe som ikke gjør at man slipper fengsel.

Retten kom imidlertid til at den nå 32 år gamle mannen skulle dømmes til helsevern, ikke fengsel.