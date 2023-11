Samtidig innrømmer vegvesenet at det vil bli mer kø inn mot Oslo.

– Ja, det vil bli mer kødannelse på innfartsårene til sentrum med disse tiltakene, sier prosjektleder Halvard Gavelstad til NRK.

Stenger i tre år

Bakgrunnen er byggingen av nytt regjeringskvartal og ny Ring 1.

Veien under det nye regjeringskvartalet skal senkes og sikres mot terror. På det meste skal Ring 1 gå ti meter lenger under bakken enn i dag.

Neste sommer stenger Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen. Tunnelene på Ring 1 vil være stengt i tre år.

17.400 biler må finne andre veier.

Planen er at trafikken på Ring 1 skal gå i Operatunnelen i stedet.

Derfor vil Statens vegvesen begrense trafikken inn mot tunnelen i hver ende mest mulig.

Kaster ut elbilene

Planen for hvordan dette skal skje er nå klar. Også Aftenposten omtaler tiltakspakken i dag.

– Vi begrenser kapasiteten inn mot Operatunnelen. Samtidig forsterker vi kollektivfeltene på E18 og E6 på de samme strekningene, sier Halvard Gavelstad i Statens vegvesen.

Og vegvesenet fjerner muligheten for elbilene til å kjøre i kollektivfeltene. Det gjør de for at bussen skal fram.

Gavelstad sier at tiltakene også handler om liv og helse.

– Ved eventuelle ulykker eller brann i Operatunnelen må vi sikre flyt i tunnelen, sier han.

STENGER I TRE ÅR: Ring 1 vil være stengt fra sommeren 2024 til 2027. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Ned til to felt

De viktigste tiltakene er disse:

Kapasiteten på E18 fra Lysaker til innkjøringen i Operatunnelen blir redusert til to bilfelt inn mot sentrum.

Det samme skjer på E6 fra Alnabru mellom avkjøringen til Ring 3 og Vålerengtunnelen.

Her blir det sammenhengende kollektivfelt.

Elbilene skal ut av kollektivfeltene i Oslo-området for å slippe bussen fram.

Massiv informasjon rettet mot trafikanter, beboere og næringsliv.

Tiltakene skal gjøre at folk velger kollektiv, sykkel og gange fremfor privatbil.

Ifølge Statens vegvesen er det nødvendig med bedre kapasitet i kollektivtrafikken. Pakken sier ikke hvordan det skal skje.

Operatunnelen blir omkjøringsvei for Ring 1. Derfor vil Statens vegvesen begrense trafikk inn mot Operatunnelen på E18 vestfra og E6 nordøstfra.

Tusenvis av biler i bygatene

Ikke alle bilene vil finne veien ned i Operatunnelen.

Vegvesenet regner med at inntil 5.000 biler vil tyte ut i nabogatene når Ring 1 stenger.

Beboere, skoler og næringsliv i området frykter kaos.

Bymiljøetaten har laget sin egen plan for å begrense ulempene på kommunale veier.

Krangler om regningen

Prisen er 110 millioner kroner. Oslo kommune og staten har i lang tid kranglet om hvem som skal ta regningen.

Staten vil kun betale for mindre tiltak på det kommunale veinettet. Det skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i et brev til kommunen.

Det gamle byrådet var sure fordi det er staten som påfører Oslo ulempene. Det nye er ikke blidere.

15 skoler

Ny miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V) kaller det «ubegripelig».

– Hele 15 barneskoler får økt biltrafikk utenfor skoleporten, sier hun til Avisa Oslo.

Hun sier at Oslo kommune vil sette i gang avbøtende tiltak selv om de må betale selv.

Onsdag inviterer Statens vegvesen til folkemøte om Ring 1.