– Dette er et av de verre bruddene jeg har sett på en henger. Det er en potensiell drapsmaskin, sier seniorinspektør Øyvind Båtvik i Statens vegvesen til NRK.

Onsdag fikk han en telefon fra tollere på Ørje som reagerte på et estisk vogntog som var på vei inn i landet.

Kontrollørene oppdaget raskt at hengeren var i ferd med å deles i to. Foto: Petter Larsson/NRK

Hengeren var lastet med 30 tonn med papirruller som skulle til Stavanger. Men det var ikke lasten tollerne reagerte på. De syntes at hengeren så rar ut.

Omtrent midt på hengeren synker taket helt tydelig nedover.

– Vi så raskt at det var snakk om to store sprekker i hovedramma på hengeren. Den var faktisk knekt nesten tvers av. Hengeren ville kollapset etter kort avstand, sier Båtvik.

Hengeren ble avskiltet på stedet og føreren ble tatt hånd om av politiet.

Papirrullene måtte flyttes til en annen henger før de kunne bli fraktet videre til Stavanger. Foto: Petter Larsson/NRK

1346 tunge kjøretøy har fått kjøreforbud

Det estiske vogntoget føyer seg inn i rekken over tunge kjøretøy med alvorlige feil og mangler som har blitt stanset på grensa i år.

Bare på Ørje og Svinesund har det blitt kontrollert 2862 tunge kjøretøy.

Totalt 1346, eller 47 prosent, av dem har hatt så store feil og mangler at de har blitt nektet å kjøre videre. I tillegg har det blitt delt ut 835 gebyrer og 19 personer er anmeldt.

Dermed fortsetter utviklingen fra 2020.

Av alle kontrollerte tungbiler i landet i fjor, fant Statens vegvesen feil og mangler på 36.778 tunge kjøretøy. Det tilsvarer 45 prosent av de kontrollerte kjøretøyene.

– De fleste tungbilene som kjører på norske veger har alt i orden. At det er feil og mangler på så mange av de som blir plukket ut for kontroll, viser at vi plukker ut de riktige kjøretøyene, sa avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel i januar.

– Kunne blitt fatalt

Føreren av det estiske vogntoget ville ikke snakke med NRK torsdag. Ifølge vegvesenet hadde kjøretøyet vært på EU-kontroll i Estland så sent som 20. april.

Seniorinspektør Øyvind Båtvik i Statens vegvesen frykter det kunne fått fatale konsekvenser hvis vogntoget ikke hadde blitt stanset. Foto: Petter Larsson/NRK

– Hengeren var forholdsvis fornuftig lastet og lasten var lovlig. Dette er ting som kan skje, og det har nok skjedd for kort tid siden, på veien til Norge, sier Båtvik.

Han er glad for at de klarte å stanse vogntoget før det fikk kjøre videre på E18 inn i landet.

Å ha vogntoget på veien kunne ha endt med tap av liv, forteller han.

– Et scenario da kunne vært at hengeren hadde delt seg helt, og at lasten hadde falt ut. Hver papirrull veier opp mot et tonn. Det kunne blitt fatalt. Det er virkelig alvorlig.