Sprukne bremseskiver, lastebildekk uten belegg igjen, tung last sikret med frynsete stropper og blod rennende fra trailer. Dette er noe av det kontrollørene på Svinesund trafikkstasjon kom over sist uke.

Bent Müller er leder for utekontrollen på grensa. Han lyser med en lommelykt inn på baksiden av et lastebilhjul der bremsebelegget er helt borte.

Vegvesenets kontrollører fant mange utslitte bremser og dekk i en omfattende kontroll i forrige uke. De mener tunge kjøretøy nå går lenger før de får service og reparasjoner. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Hjulet sitter på en semitrailer som veier 23 tonn.

– Her er det lite som holder igjen i nedoverbakke, det vil fort gå varmt og kunne skape farlige situasjoner, sier Müller.

I en aksjon forrige uke ble 394 tunge kjøretøy kontrollert, og av dem ble 47 luket ut av køene ved grensa på Svinesund og Ørje, og gått nærmere etter i sømmene.

Av disse fikk 31 pålegg grunnet mangler og 24 fikk kjøreforbud.

– Det er nedslående, og vi merker en økning i slitt utstyr på tunge kjøretøy, sier Müller.

Han ser en trend nå, som også bekreftes fra lastebilbransjen.

På parkeringen ved trafikkstasjonen på Svinesund skifter sjåfører bremser på en tilhenger som har fått kjøreforbud. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Utsetter utbedringer

Det handler om at de som eier vogntogene og semitrailerne venter lenger enn før med å utbedre slitte bremser og skifte utslitte dekk.

– Det er de høye prisene på blant annet drivstoff, stål og andre ting som gjør at de ønsker å bruke opp materiellet helt før det skiftes, sier Müller.

Et vogntog heller mot høyre som følge av feillasting, og må lastes om før det får kjøre videre. Foto: Statens Vegvesen

Han tenker at noen transportselskaper velger å bruke utstyret så lenge som mulig, og at de venter med å fornye de slitte sommerdekkene når det uansett er kort tid til vinterdekkene skal på.

Her er noen eksempler fra kontrollen i forrige uke:

Bosnisk vogntog med sprekte bremseskiver på styrende aksel, og oljelekkasje fra motor

Overlast på finsk modulvogntog (ekstra lang lastebil)

Overlast på polsk trekkvogn med dansk tilhenger

Polsk vogntog med utslitte bremser på styrende aksel

Østerriksk vogntog med skade på lastestropper

Også mange tilfeller av feil lasting og sikring av last ble avdekket. Se flere eksempler fra kontrollene siste uker her:

Totalt utslitte dekk på et tungt kjøretøy gir kjøreforbud. Foto: Statens Vegvesen En stor sprekk i en bremseskive på et bosnisk vogntog. Foto: Statens Vegvesen Tung last som er sikret for dårlig Foto: Statens Vegvesen Tynn sikring av store spoler med stål Foto: Statens Vegvesen Det rant blodvann ut fra en dansk lastebil Foto: Statens Vegvesen Denne stroppen har sett sine bedre dager, men skal sikre tunge stålelementer. Foto: Statens Vegvesen Denne rumenske sjåføren måtte fjerne det som hindret sikten framover. Foto: Statens Vegvesen Bremseskiver som har fått juling fordi bremseklossene er helt slitt bort.

Les også: Hadde innebygd vedovn i varebilen: – Aldri sett lignende

– No problem!

Bak rattet på det polske vogntoget sitter ukrainske Stanislav. Etter at Vegvesenet har vinket ham inn og avdekket dårlige bremser, må han sørge for å få det reparert før han kan kjøre videre.

En telefon til eieren i Polen ender med at hele semitraileren hentes av en bilberger og kjøres til et norsk verksted der det settes nye bremser på trekkvogna.

Ukrainske Stanislav sier han ikke har mulighet for å sjekke tilstanden på lastebilene han blir satt til å kjøre. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Til NRK sier Stanislav at han ikke har merket noe spesielt til de dårlige bremsene.

– No! No problem!, sier han og mener det er verre å kjøre med så dårlige bremser i varmere land.

Han forteller at lastebilen snart skal på service og fikses, men møter liten forståelse i kontrollhallen på Svinesund.

– Denne må ha service. Nå! er den klare beskjeden han får.

Semitraileren fra Polen har blitt plukket ut av køen og vinkes inn i kontrollhallen på Svinesund for nærmere sjekk på undersiden. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Presser sjåførene

I Norges Lastebileierforbund (NLF) er man klar over at de økte kostnadene den siste tiden kan føre til at transportselskapene som eier lastebilene venter med nødvendige reparasjoner.

Det bekymrer Geir A. Mo, som er administrerende direktør i NLF.

– Vi har de siste månedene fått mange meldinger fra våre medlemmer om økte kostnader, at marginene presses og at mange sliter. Da er det ikke overraskende at useriøse aktører, og særlig utenlandske aktører som jager profitt, gjør dette i tillegg, sier han.

Og for sjåføren Stanislav er det kanskje ikke så lett å gjøre noe annet enn å kjøre den tunge bilen han får utlevert.

– Jeg har bare kjørt den i fem dager, og viste ikke at bremsene var utslitte. Vi kjører forskjellige biler, forklarer han.

Mo er klar på at dette er noe som skjer hele tiden.

– Selskapene presser sjåførene til å kjøre uansett. Hver vinter hører vi om det, om lastebiler uten bremser og dekk, og sjåfører uten kompetanse til å kjøre på norske vinterveier. Det forsterkes i krisetider som nå, og da må Statens vegvesen være enda mer på alerten, parerer han.