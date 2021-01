Vegvesenet: – Har aldri sett noe så ille på 25 år

– Det var fullstendig kaos. Resultatene fra kontrollen er nedslående, sier kontorsjef Øyvind Grotterød i Statens vegvesen.

Tirsdag kveld sto det vogntog på kryss og tvers på E6, både inn og ut av landet ved Svinesund. Det førte til flere kilometer med køer på begge sider av grensa.

Flere steder på motorveien stanset førerne i den ene kjørebanen for å legge på kjetting. På det meste skjedde det 20 uhell i timen, ifølge politiet.

– Det var altfor glatt både på E6 og inne på området vårt. Det var rett og slett kaos. Jeg har aldri sett noe så ille på mine 25 år i etaten, sier Grotterød.

Tusenvis av biler og vogntog ble stående i kø i flere timer på grunn av glatte og snødekte veier i gamle Østfold fylke tirsdag kveld. Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

Enkle å plukke ut

Ved grensa på Svinesund og Ørje kom det 426 tunge kjøretøy inn i landet i løpet av kvelden. Grotterød sier at vegvesenet var forberedt på at det ville bli mye å gjøre.

– Vi satte inn ekstra folk på grunn av det varslede været, men det er tydelig at det ikke var mange nok. Vi kunne nok ha vært 50 mann til, sier han.

Totalt 65 av vogntogene ble kontrollert:

35 fikk kjøreforbud.

49 kjøretøy fikk mangellapp.

21 fikk gebyr for dårlige dekk.

To førere fikk til sammen 37.000 kroner i gebyr for manglende vinterdekk og kjetting.

Flere av vogntogene hadde dekk som hadde under to millimeter mønsterdybde. Kravet er fem millimeter. Foto: Statens vegvesen

Selv om 361 vogntog slapp inn i landet uten å bli ekstra sjekket, er Grotterød trygg på at de klarte å stanse de aller verste.

Han mener de glatte veiene bidro med å plukke ut riktige vogntog.

– På en dag som i går, så plukket de ut seg selv. De sto på helt flat bakke, men kom seg ikke noe sted. De sto bare helt rolig og spant med dekkene.

Dekk som er ment for Australia

Et av de verste tilfellene, var et vogntog som hadde dekk med mønsterdybde på 1,4 mm.

Kravet for tunge kjøretøy er fem mm.

– Dette er dekk som overhodet ikke er egnet på dette føret. Egentlig ikke til vanlig heller. I dette tilfellet måtte føreren bytte dekk før han fikk kjøre videre, sier seniorinspektør Jens Mikkel Ørseng i Statens vegvesen.

Seniorinspektør Jens Mikkel Ørseng undersøker dekkene på et utenlandsk vogntog. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Det ble også stoppet et vogntog som kom på dekk som var ment for Australia og Amerika. Dekkene er ikke godkjent for bruk på norsk vinterføre, noe som ble kostbart for sjåføren.

– Det var ikke spesielt heldig for ham. Han fikk et gebyr på 24.000 kroner. I tillegg måtte han bytte dekkene, noe som kostet ham 5000 euro i tillegg, sier Grotterød.

– Men det er viktig for oss å få tatt disse. Har du ikke gode dekk på et slikt føre, så er det katastrofalt, sier han.