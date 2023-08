– Vi har fått på plass trafikklys på Grønland som hyller skeiv kjærlighet på en strålende måte. Vi mener det er kommet for å bli.

Det sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG).

Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) mener Statens vegvesen må snu. Foto: Olav Juven / NRK

I forbindelse med pride ble de grønne og røde mennene i trafikklysene på Grønland byttet ut med to damer som holder hender.

Byrådet vil beholde «kjærlighetstrafikklysene» permanent, men Statens vegvesen sier nei.

Stav mener etaten må snu.

– De har ikke noe faglig begrunnelse for dette. De viser til regelverk, men de har jo selvfølgelig mulighet til å vise skjønn. Det mener jeg at staten må gjøre her, sier Stav.

De spesielle lysene bryter ifølge Statens vegvesen med skiltforskriften. Foto: Bård Nafstad / NRK

Hun sier at flere andre byer også har tatt kontakt fordi de ønsker å gjøre det samme.

– Det oppleves som detaljstyring på mikronivå, som jeg reagerer på. Andre byer har også gjort dette. Stockholm, Wien og London har hatt pride-trafikklys i flere år.

Bakgrunn: Har erstattet grønn mann med grønne damer

Trafikksikkerhet og lik utforming

Senioringeniør Bente Christensen i Statens vegvesen viser til skiltforskriften og reglene der.

– Bakgrunnen for avslaget er trafikksikkerhet. Vi etterstreber lik regulering utført på lik måte over hele Norge, sier hun.

Skilt som regulerer trafikken skal være gjenkjennelige og lesbare, ifølge forskriften.

Christensen forteller at det er flere som ønsker og søker om alternativer til disse lysene. Blant annet har det blitt søkt om å få en «torgkone» i Bergen.

Oslo kommune søkte ikke om tillatelse før de endret figurene i trafikklysene i forbindelse med pride. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Vi er ganske restriktive på utforming av lysene slik at det er gjenkjennelig og lesbart for trafikanten. Vi ønsker ikke å åpne opp for en stor bruk av alternative utforminger.

Det ble ikke søkt om å endre trafikklysene på Grønland før pride, så det er søknaden som kom i ettertid som nå har blitt avslått.

Christensen sier at Statens vegvesen er i dialog med departementet om hvilke muligheter de har til å bruke skjønn når det gjelder skiltforskriften, men dette er uavhengig av «kjærlighetstrafikklysene» på Grønland.