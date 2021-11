– Jeg ønsker at han skal bli like glad i jul som jeg er. Det å kunne glede seg og være forberedt på at det kommer til å skje gode ting, i stedet for bare dårlige, sier Ole Henriks pappa, Bjørn Ole Løiten.

Ole Henrik Dalen Løiten (2) og pappa Bjørn Ole Løiten gleder seg til jul. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Han er sammen med sønnen for å se på julelysene de har vært med å spleise på.

For da Kongsberg Næringsforum trengte penger til oppgradering av byens julelys, var det helt naturlig for far og sønn å gi av hjertens lyst.

– Jeg pleier å gi penger hvert år til frivillighet, og da vi så reportasjen om pengeinnsamlingen i avisa, var valget veldig enkelt, sier Løiten.

Det var Laagendalsposten som først skrev om pengeinnsamlingen.

Startet Spleis

I 2012 ble alle julelysene byttet ut, men ni år i all slags vær og vind har satt sine spor. Mye av lysutstyret var i så dårlig forfatning at det var på høy tid med nye investeringer.

Med høstens tragedie i tankene, mener Irene Hagen i Kongsberg Næringsforum at byen trenger lysene spesielt i år. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Hvert år bidrar næringslivet med penger for å skape hyggelige julegater, men i år ønsket en privatperson å hjelpe til. Hun startet en Spleis, og foreløpig har det kommet inn 35.000 kroner.

– Takket være byens befolkning, blir det helt nye lys i alle trærne vi har hatt lys i før. I tillegg får vi opp fantastisk flotte girlandere i hele byen, sier prosjektleder for byutvikling i Kongsberg Næringsforum, Irene Hagen.

Ekstra lys i hardt rammet område

Sølvbyen har lagt en ekstra tøff høst bak seg. Den 13. oktober ble fem personer drept, og det var et lite område vest i byen som ble hardt rammet.

I år har næringslivet samlet inn penger spesielt til denne delen av byen.

– De har kjøpt inn stjerner som skal monteres i gatene rundt Nytorget, og det er kjærkomment i den situasjonen vi har vært i. Nå får vi litt lys og varme på Vestsida, sier Hagen.

Hjertevarme i førjulstida

Bjørn Ole Løiten håper sønnen Ole Henrik etter hvert skal få de samme følelsene for jula. Og lysene familien har bidratt til, vil forhåpentligvis gi litt hjertevarme i førjulstida.

– De minner om at vi går en litt hyggeligere tid i møte, etter alt som har skjedd. Nå kan vi samles og kose oss med de vi er glad i.