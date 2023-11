TV-serien «Makta», som sendes på NRK TV, er ifølge skaperne bast på «sannhet, løgn og dårlig hukommelse». En ting som er helt sant, er at den politiske epoken som skildres i dramaserien også var et skille i norsk språkbruk.

Nærmere bestemt hvordan politikerne tiltalte hverandre, og hvordan samfunnslederne ble omtalt av befolkningen.

– Det begynte med Gro og Kåre, de hadde jo noen heftige diskusjoner seg imellom på 1980-tallet. Før det snakket vi for eksempel aldri om Per. Vi sa Borten eller statsminister Borten, forteller Ivar.

Han heter Utne til etternavn, og er førsteamanuensis innen nordisk språkvitenskap og navnegransking ved Universitetet i Bergen.

Og Gro og Kåre – det er Harlem Brundtland og Willoch, fra henholdsvis Arbeiderpartiet og Høyre.

Brundtland og Willoch – eller Gro og Kåre, om du vil – møttes til en rekke politiske dueller. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Økt nærhet

«Makta» handler om det intense maktspillet i Arbeiderpartiet på 1970- og 80-tallet. Personkonflikter førte til store splittelser i arbeiderbevegelsen, noe som gjorde at Gro brått ble en del av den politiske eliten.

– Hun ble først omtalt ved fornavn, og da de skulle opptre mot hverandre i debatter måtte de være likeverdige, og de ble Gro og Kåre. Det skapte en nærhet til dem, og de ble kanskje oppfattet som to av oss, sier Utne.

Språkviteren mener dette var en del av en internasjonal utvikling, samtidig som mediene bidro til økt personfokus på politikerne.

– Media var på en måte litt på lag med hvordan vi alle tenkte. Folk var opptatt av politikeres privatliv og hvordan de hadde det også utenfor jobben. Da er det naturlig at den nærheten uttrykkes med fornavn.

Etternavn overtok etter fornavn

Drammen ble fram til i høst styrt av et fornavn. Nå bæres ordførerkjedet av et etternavn. Hva skjedde? Sånn rent bortsett fra at Høyre og Kjell Arne Hermansen vant valget foran Monica Myrvold Berg.

– Hvis Monica har godtatt Monica, står fram som det og ikke protesterer på det, må det være helt greit. Hvis Hermansen ikke har ytret noe voldsomt ønske om å framstå med fornavn, så er etternavn mest naturlig om ham, sier Utne.

Kjell Arne Hermansen og Monica Myrvold Berg, nåværende og tidligere Drammen-ordfører. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Mediene bruker ofte Erna og Jonas om Solberg og Gahr Støre, mens Huitfeldt sjelden bare omtales som Anniken.

– Hvorfor omtales noen med bare fornavn, mens andre tiltales med etternavn?

– Det er forferdelig vanskelig å svare på, men jeg tror du må ville det selv. Det kan også være at noen i partiapparatene har bestemt seg litt for hvordan de skal lansere kandidatene sine. Det har nok også noe å gjøre med hva slags stil folk har. Noen opptrer litt mer jovialt og har en litt mer personlig stil, som gjør at det er enklere å bruke fornavn på dem, sier navneforskeren.

Hvis alle heter Ronny, må vi nok ty til etternavn. Ivar Utne kan mer om navn enn de fleste. Foto: Gøril Grov Sørdal / NRK

Mange like fornavn

– Bør vi bruke både fornavn og etternavn oftere?

– Folk har veldig ulik oppfatning om dette. Problemet med å bare bruke fornavn kan være at det blir entydig. Det er så mange som har det samme fornavnet, og det blir vanskelig å skille folk fra hverandre.

De fire siste presidentene i USA har vært Bush, Obama, Trump og Biden – ikke George, Barack, Donald og Joe. Men dersom Hillary Clinton hadde vunnet valget i 2016, ville hun nok ofte blitt kalt Hillary.

Hun ble ofte omtalt ved fornavn i valgkampen, noe som handler mer om ektemannen enn hennes kjønn. Siden Bill Clinton tidligere har vært president, ble fornavnet et nødvendig skille.

Litt som Flo-gutta. Etter at Jostein Flo slo gjennom kom det brødre og fettere på rekke og rad, som spilte i eliteserien og på landslaget. De ble dermed bare Jostein, Tore André, Håvard og så videre.

