Står heller farlig og ulovlig enn å betale for parkering på flyplassen

– Det var ganske kaotisk. Biler sto jo og pressa seg inn akkurat der det passet dem. Det var jo skummelt å kjøre forbi også.

Det sier Andrine Rustad. På vei hjem fra IKEA med søstrene sine ble hun vitne til den lange køen med parkerte biler langs E16.

– Hvis disse bilene skal prøve å komme ut derfra, så plutselig kommer det en bil i full fart, tenker jeg at det er ganske skummelt for trafikksikkerheten, sier hun.

Hun får støtte fra operasjonsleder i Øst politidistrikt Gisle Sveen.

– Det er absolutt trafikkfarlig, sier han.

Det har allerede oppstått farlige situasjoner og trafikkulykker på strekningen på grunn av bilene som parkerer langs veiskulderen.

Vil unngå å betale parkeringsavgift

De siste ukene har politiet flere ganger rykket ut til ulovlig parkering langs E16 inn mot Oslo lufthavn.

Bilister som skal hente folk på flyplassen, men som ikke vil betale for parkering der, har i stedet ventet på en rasteplass drøyt fire kilometer unna.

Når rasteplassen fylles opp, har flere parkert langs veiskulderen på motorveien i stedet. Onsdag stengte politiet rasteplassen, men kaoset fortsetter.

I natt hadde politiet flere patruljer på stedet.

– 27 gebyrer ble skrevet ut til bilister som parkerte der, og det var i løpet av en halvtimes tid, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt.

Korttidsparkering på Oslo lufthavn koster 30 kr for hvert påbegynte 20. minutt, ifølge Avinor sine nettsider.

Mange venter på rasteplassen på E16 før de henter folk på flyplassen, men når mange kommer hjem samtidig blir plassen overfylt. Foto: Bård Nafstad / NRK

Førte til motorsykkelulykke

For noen uker siden kolliderte to motorsyklister i hverandre på E16 like ved Gardermoen.

– Det skal ha stått biler feilparkert i veiskulderen ved rasteplassen langs E16. Disse bilene kom overraskende på motorsyklistene, og skal ha ført til at de kjørte inn i hverandre, opplyste operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad etter hendelsen.

En av personene ble skadd i ulykken.

Etter å ha rykket ut til E16 mot Oslo lufthavn flere ganger, satte politiet opp parkering forbudt-skilt på strekningen, men det er fortsatt bilister som parkerer der for å slippe unna parkeringsavgiften på Oslo lufthavn.

– Vi går ut med sterk oppfordring om å ikke stanse og parkere langs E16 ved rasteplassen, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Gisle Sveen til NRK.

Bilister parkerer langs veiskulderen på E16 til tross for at det er satt opp parkering forbudt-skilt. Foto: Bård Nafstad / NRK

Høyt prioritert hos politiet

Sveen sier politiet kommer til å følge opp situasjonen, og skrive gebyrer når de får meldinger om at det står biler parkert på strekningen.

Ifølge han er det mange forbikjørende som reagerer på parkeringene, og som melder ifra til politiet.

– Vi får meldingene ganske kjapt, og da prioriterer vi å kjøre ut og rydde opp. Det har vi gjort ved et par tilfeller i går kveld, og det har vært flere kvelder vi har måttet rydde opp.

Andrine Rustad som kjørte forbi køen er sjokkert over at bilistene parkerer på denne måten.

– Jeg synes jo det er uforsvarlig. Det viser jo at man på en måte ikke har noen forståelse for trafikksikkerhet i det hele tatt. Alle hadde jo på nødblinken, det var ingen nødssituasjon der, sier hun.