Stanser store mengder hiv- og malariamedisin

– Det skjedde noe i forrige uke. Da kom de første store forsendelsene med koronarelaterte legemidler. De kommer i hovedsak fra Kina, forteller kontorsjef Lars Teigen i grensedivisjonen i Tolletaten.

I lokalene på Alnabru i Oslo hoper det seg opp med pakker med legemidler som tollerne frykter er piratprodukter. Det gir mye jobb.

– Vi bruker mye røntgen. Så må vi åpne og prøve å oversette fra kinesisk for å se om dette er medisiner som kan relateres til korona.

Lars Teigen og kollegene i Tolletaten får mye å gjøre når det kommer store mengder ulovlige legemidler fra utlandet. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Teigen er bekymret over utviklingen.

– Det som er spesielt, er jo at det kommer legemidler som er farlige å bruke. Malariamedisin har skutt i været, vi finner hiv-medisin. Noen mener at dette kan beskytte mot korona, det er rett og slett farlig å bruke, sier Teigen.

– Det kommer også bredspektret antibiotika som skal brukes ved alvorlige infeksjoner.

Kommer med båt

Antall sendinger vokser dag for dag. Tolletaten har flere sekker de ikke har rukket å åpne. Fordi varene sendes med båt er det først nå de har begynt å komme.

– De fleste som importerer er privatpersoner, sier Teigen.

Tollerne bruker røntgenmaskinen til venstre for å sjekke innholdet i noen av pakkene. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Tolletaten kan holde pakkene tilbake, men for å beslaglegge må det en politianmeldelse til.

– I grove tilfeller der noen utnytter dette kynisk med tanke på salg, kan Tolletaten anmelde.

De som importerer tvilsomme preparater får et varsel om at pakken ikke blir utlevert. De får ti dager på seg til å skaffe en tillatelse fra Legemiddelverket.

Etter det blir varene destruert. Hittil i år er det destruert 2500 forsendelser, mot 6000 i hele fjor.

Ryktene går

Utviklingen bekymrer Statens legemiddelverk.

– Vi ser ganske alvorlig på det fordi folk begynner å importere legemidler. For det første er det ulovlig, og for det andre så vet du aldri hva du får når du importerer legemidler fra Kina, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

Han sier at både malariamedisin og hiv-medisin kan ha alvorlige bivirkninger.

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk. Foto: Kristian Havnes Klemetzen / NRK

– Hvorfor tror du dette skjer akkurat nå?

– Det er mange som hører på rykter om den ene vidunderkuren etter den andre i sosiale medier. Men vi har fremdeles ingen bevis på at noen av disse medisinene virker mot korona.

– Jeg kan forstå at folk er urolige, men her gjelder det å høre på myndighetenes råd. Vårt råd er at hvis du skal bruke disse medisinene så må det skje under kontroll av norske leger, sier Steinar Madsen.