Stadig flere overlever hjerneslag – tidligere idrettspresident Tove Paule (72) har hatt to

– Jeg greide ikke å stå, var svimmel, hadde dobbeltsyn og vondt i hodet. Stod på et hjørne, holdt meg fast og tok peiling på det neste. Men jeg ramlet så mye og fikk flere brudd i ryggen.

Dette var i pinsen 2022. Tove Paule var på vei til Kristiansand som representant for Viken eldreråd. Men hun opplevde det som rammer cirka 12.000 mennesker i landet hvert år.

Hun fikk hjerneslag.

– Før det hadde jeg jo aldri vært syk. Og så fikk jeg plutselig hjerneslag. Noe jeg ikke tok helt på alvor, forteller Paule, opprinnelig fra Vestfossen.

Hun legger til at «når man bor alene er det mange ting du kan skjule for resten av familien».

– Jeg krabbet rundt hjemme i ni dager ...

Da hun innså at hun ikke klarte å komme seg på toalettet, tok hun affære og havnet rett på sykehuset.

– Legene sa til meg: Du har vært utrolig heldig. Og det har jeg vært, samtykker Paule.

Suksess og bedre livskvalitet

Stadig flere overlever hjerneslag i Norge. Hvis du får slag, er det 90 prosent sannsynlighet for å være i live 30 dager etter sykehusinnleggelse.

Andelen som overlever hjerneslag har aldri vært høyere.

Fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Ulrich Spreng. Foto: Vestre Viken helseforetak

Det melder Helse Sør-Øst i et presseskriv onsdag 28. juni.

– Å organisere behandlingen i egne slagenheter har vært en suksess – både ved at flere overlever, men også ved at pasientene får riktigere behandling og oppfølging. Det fører til at de som overlever får færre senskader og bedre livskvalitet, sier fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Ulrich Spreng.

– Folk har kjeftet og kjeftet

Det siste året omtaler Tove Paule som «brokete». Hun har slitt helsemessig.

I månedsskiftet januar/februar fikk hun igjen de samme symptomene.

– Da var det å ringe 113 med en gang, og så dundra jeg rett inn på akutten på sykehuset! Det gikk veldig, veldig bra. Men folk har kjeftet og kjeftet.

«Du som har vist at du har litt i hue – her var du dum!»

– Det er jeg helt enig med dem i, understreker Paule som kommer med følgende budskap:

– Merker du disse symptomene, vær så snill, ta kontakt med en gang!

Tove Paule jublet etter at hun ble valgt til ny idrettspresident på idrettstinget i Skien i 2007. Foto: Birte Susann Ulveseth / NTB

Kongeparet, Seoul, Zürich og Gran Canaria

16. mai fikk Paule dessuten fjernet en nyre med en «svær svulst i» og «operasjonene videre fremover, står i kø».

– Jeg har jo tydelig nå kommet i det som kalles reparasjonsalderen, kommenterer hun galgenhumoristisk.

– Men hvordan har du det nå?

– Jeg har det egentlig veldig fint – og tar ting med godt humør. Det som skjer, det skjer. Jeg er veldig fornøyd med det livet jeg har hatt.

Tove Paule er kanskje mest kjent som Norges første kvinnelige idrettspresident. Men det stanser ikke der.

Videre har hun vært generalsekretær i Norges Gymnastikk- og Turnforbund, sportskommentator, bystyrepolitiker, varaordfører, toppdommer, vært i mer eller mindre alle sommer-OL siden 1984, hun bodde tre år i Zürich, vært internasjonal toppdommer i 40 år, fått en serenade sunget til ære for seg i et sommerhett Seoul, for kongeparet har hun vært vertskap flere ganger og hun simpelthen eeelsker sommerferie på Gran Canaria!

– Nå har jeg jo slitt helsemessig og har ennå ikke kommet meg på én av mine årlige turer dit. Men jeg håper å dra etter 10. juli, avslutter en optimistisk Paule.