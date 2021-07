Sprengt kapasitet i Ringerike – ber smittede spore sine egne nærkontakter

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er en ganske ekstrem situasjon. Vi snakker om nesten 500 nærkontakter, og vi har ikke store mannskaper til å ringe rundt og smittespore, sier Jørn Ossum.

Han er assisterende kommuneoverlege i Ringerike kommune. Fredag er det bekreftet 50 koronasmittede i kommunen. Årsaken skal være ungdomsfester forrige helg.

De unge festdeltakerne har svært mange nærkontakter. Nå blir de bedt om å drive egen smittesporing på grunn av sprengt kapasitet.

– Vi har spilt ballen tilbake til de som har vært på fest og sagt at de må ta ansvar selv. De må teste seg og melde til sine nærkontakter hvis de får positive prøvesvar.

Jørn Ossum ber alle unge som har vært på fest om å ta en koronatest. Foto: Privat

– Jeg blir jo bekymret

Jørgen Melling bor i Ringerike og har fått med seg smitteutbruddet. Han mener det kom som et sjokk at koronaviruset igjen sprer seg i kommunen.

– I fjor sommer var jo smittetallene så sykt lave at vi tenkte det kom til å være sånn denne sommeren også, sier Melling.

Han har selv ikke vært på de omtalte festene, men tror folk generelt har vært uforsiktige.

NRK møter Jørgen Melling i Ringerike fredag ettermiddag. Han er bekymret for smittesituasjonen. Foto: Anders Martin Helle / NRK

– Jeg tror at folk ikke tenker så mye på det. Man tenker ikke at man kan bli smittet nå, eller at det ikke er så farlig om man faktisk blir det.

Beskjeden om 50 nye tilfeller er skremmende, forteller Melling.

– Jeg blir jo bekymret. Det kan også ødelegge for manges planer fremover. Det er en vekker, det er det ingen tvil om. Så vi må skjerpe oss tenker jeg.

Vurderer lokale tiltak

Noen av de smittede i kommunen er fullvaksinerte. Det er også flere som har hatt korona som nå er smittet på nytt.

Ossum mener kommunen trolig er rammet av det smittsomme deltaviruset.

– Vi oppfordrer de unge til å utsette festingen i noen uker inntil situasjonen har roet seg. Har du vært på fest, ta en test. Det er det nye budskapet.

Kommunen har gjort forarbeidet for å kunne innføre lokal forskrift, dersom det blir nødvendig.

– Dersom situasjonen fortsetter å eskalere, har vi muligheten til å innføre denne forskriften. Vi håper heller at de unge tar til fornuften og begrenser sosial kontakt og festligheter.

Ringerike kommune samarbeider på tvers av kommunegrenser for å begrense spredningen. Blant annet Hole og kommuner på Hadeland er involvert i samarbeidet.

Også unge blir alvorlig syke

Ossum mener det er viktig å ta situasjonen på alvor. Det er fortsatt mange i kommunen som ikke er vaksinerte.

– Vi har mange igjen som kan være sårbare. Det er ikke bare de eldre som blir dårlige. Det er også en del unge som blir dårlige og får ettervirkninger i lang tid etter en sånn infeksjon.

Han mener deltavarianten ikke er til å spøke med selv om man er i 20-årene.