Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp, for dem som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

I februar 2021 besvarte ROS 545 henvendelser på chat. Det er 141 prosent flere enn for ett år siden.

Antall henvendelser fra barn og unge (under 18 år) på chat, telefon, e-post og individuelle samtaler var i februar 336. Økningen er på 192 prosent.

I februar besvarte ROS totalt 1319 rådgivninger. Dette er 66 prosent flere enn for et år siden.

Antall alvorlige henvendelser blant annet om selvmord har økt fra 9 i januar og februar i fjor til 21 i tilsvarende periode 2021.

Kilde: Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS)