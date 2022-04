Politiet rykket ut med flere patruljer da de fikk inn melding om en alvorlig hendelse på Valaskjold i Sarpsborg tidlig om morgenen 28. august i fjor.

Politiet bevæpnet seg med både pistol og maskinpistol av typen MP5, for å håndtere det de fikk oppgitt å være en trusselsituasjon.

34 år gamle Mirza Osmanovic ble skutt og drept da politiet avfyrte flere skudd mot ham.

Spesialenheten for politisaker har etterforsket hendelsen for å finne ut om politiet opptrådte straffbart. Nå har de konkludert.

Saken mot de to polititjenestepersonene som skjøt, henlegges. Spesialenheten konkluderer med at politiet handlet i nødverge.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først skrev om henleggelsen.

Døde på stedet

Politiet avfyrte i løpet av få sekunder fem skudd mot Osmanovic.

Obduksjonsrapporten viser at han ble truffet av tre skudd. To av skuddene gikk gjennom hans høyre og venstre legg, mens ett skudd gikk gjennom venstre overarm og videre inn i bryst og hjerte.

Han døde på stedet.

Tre polititjenestepersoner var involvert i hendelsen. To av dem har forklart til Spesialenheten at de avfyrte skudd.

Spesialenheten skriver i sin avgjørelse at de mener at politiet befant seg i en nødvergesituasjon da skuddene ble avfyrt, og at bruken av skytevåpen var nødvendig og forsvarlig.

Saken henlegges som intet straffbart forhold anses bevist.

Naboer fortalte NRK at de hørte flere skudd i morgentimene. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

Bistandsadvokat: – Ikke overrasket

– Moren er skuffet over konklusjonen. Hun mener det ikke var nødvendig å skyte ham, sier Harald Otterstad.

Otterstad er bistandsadvokat for moren til avdøde. Han kom tidligere i år med bitende kritikk av Spesialenhetens tidsbruk i saken.

Elna Kristin Holbye er bistandsadvokat for de andre nærmeste pårørende.

– Konklusjonen er ikke overraskende sett i lys hvordan spesialenheten har håndtert tilsvarende saker, sier Holbye.

– I denne saken vil det være interessant å se på om det ville vært naturlig å tenke at politiet burde brukt mindre inngripende tiltak enn det de gjorde.

Spesialenheten ønsker ikke å svare på spørsmål om saken, men bekrefter til NRK at saken er henlagt fordi tjenestepersonene handlet i nødverge.

– Spesialenheten følger den praksis at vi ønsker sikkerhet om at samtlige parter er underretter før vi offentliggjør våre vedtak. Vi konstaterer likevel at vår avgjørelse er i media, men altså ikke fra oss, sier sjef for Spesialenheten, Terje Nybøe til NRK.

– Vi gir ikke ytterligere detaljer nå.

Les også: Hver femte politiskyting ender med drap

Var bevæpnet med to kniver

Politiet rykket ut etter å ha fått melding om at Osmanovic skal ha oppsøkt en annen mann og vært truende. Mannen flyktet ut på gaten og har forklart at han fryktet for livet.

Ifølge Spesialenheten ble politiet truet av Osmanovic, som var bevæpnet med kniv, før de dødelige skuddene.

Det gikk 17 sekunder fra politiet observerte mannen, til de meldte at skudd var avfyrt.

Svært mange oppsøkte åstedet og la ned lys og blomster i dagene etter hendelsen. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

Etter skytingen ble det funnet to kniver på stedet. Den ene hadde glatt egg og et knivblad på cirka 10 centimeter. Den andre var en kniv med riflet egg, hvor knivbladet var rundt 20 centimeter.

– Da politiet kom i kontakt med vedkommende, eskalerte situasjonen, og politiet fant det nødvendig å løsne skudd. Det ble med en gang forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde, fortalte politiadvokat Anders Svarholt etter hendelsen.