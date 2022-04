De to polititjenestepersonene kom til Bislett 9. november i fjor etter at politiet ble varslet om en truende mann med kniv.

Knivdramaet endte med at 33 år gamle Rustam Louis Foss ble skutt av politiet. Han døde senere av skadene.

Siden hendelsen har de to tjenestepersonene hatt status som mistenkte i saken.

Spesialenheten for politisaker har etterforsket om disse gjorde noe galt tjenesten.

Spesialenhetens konklusjon

Etterforskningen viser at politiet avfyrte til sammen seks skudd. Først ett skudd alene, så et nytt to sekunder senere, også fire i rask rekkefølge. Fem av skuddene traff Foss i overkroppen.

Spesialenheten mener at politiet befant seg i en nødvergesituasjon da skuddene ble avfyrt, og at bruken av skytevåpen var nødvendig og forsvarlig.

Straffeforfølgningen mot begge tjenestepersonene er derfor henlagt som intet straffbart forhold anses bevist, heter det i avgjørelsen fra Spesialenheten.

Alt var over på få minutter

Ifølge etterforskningen tok det cirka ett minutt og tretti sekunder fra patruljen meldte på samband at en mann stod utenfor politibilen med kniv, frem til den ene politibetjenten meldte at de hadde skutt mannen.

Hele hendelsesforløpet varte mellom to og tre minutter.

Politibetjenten som satt i førersetet har forklart til Spesialenheten at hun tenkte at kollegaen ville bli drept dersom hun ikke selv drepte mannen.

Hun tok frem pistolen, og fyrte av to skudd. Da det ikke stanset mannen, avfyrte hun flere skudd, til våpenet var tomt.

Betjenten i passasjersetet har forklart at han avfyrte ett eller to skudd mot mannen under angrepet.

Ett av skuddene som ble avfyrt traff betjenten i passasjersetet i foten. Spesialenheten tror dette skjedde idet han forsøkte å sparke mannen ut av bilen. Skuddet passerte trolig gjennom foten hans før det traff mannen.

Spesialenheten har også avhørt fem vitner. Tre personer som befant seg i leiligheter i Thereses gate og som så situasjonen, samt to personer som var tilfeldige forbipasserende på gaten.

I denne politibilen satt de to tjenestepersonene. Foto: Runar Henriksen Jørstad Foto: Runar Henriksen Jørstad

Kjørt på med politibil

Hendelsen skjedde 9. november ved 9-tiden på morgenen. Vitner beskrev blant annet at en mann løp med en kniv etter en kvinne.

Politiet brukte tjenestebilen for å kjøre på gjerningsmannen to ganger. Begge gangene kom han seg på bena.

En video fra stedet viste at politibilen ble brukt for å få kontroll på mannen ved å presse ham inn mot en husvegg.

Men han kom seg unna, åpnet døren til politibilen og hugget til den ene politibetjenten med kniven.

Politiledere Johan Fredriksen har tidligere beskrevet det som skjedde, som «en kamp på liv og død».

Polititjenestepersonen avfyrte da flere skudd mot mannen.

Han døde senere av skadene.

Under psykiatrisk behandling

I desember 2020 ble 33-åringen dømt til tvungen psykisk helsevern. Han ble blant annet dømt for å ha knivstukket en person i ryggen på Ankerbrua i juni 2019.

Mannen var derfor under psykiatrisk behandling i helsevesenet.

Han var ute på en kortvarig permisjon da hendelsen på Bislett skjedde.

Politibetjenten som ble angrepet med kniv, havnet på sykehus med omfattende skader etter hendelsen. Rett før jul, ble han skrevet ut av sykehus.