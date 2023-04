Sperret katt inne i vaskemaskin i 24 timer – dømt til fengsel

En mann i 30-årene fra Sarpsborg er dømt til 18 dagers fengsel etter den to år gamle katten hans døde.

17. mai i fjor stengte han katten inne i en vaskemaskin. Der hadde den ikke tilgang på hverken mat eller vann. Det var heller ikke mulig for katten å komme seg ut.

Like etter dro mannen i 30-årene på fest. Ett døgn senere vendte han tilbake til leiligheten sin.

Da fant han katten død i vaskemaskinen, ifølge dommen.

Skammer seg

I retten tilsto mannen å ha sperret katten inne, slik at den senere døde.

Mannens forsvarer, Kristin Morch, sier til NRK at han skammer seg over sin egen oppførsel.

– Han har erkjent forholdet fra start av og var klar over at han ville bli dømt for dette. Han sier det er fortjent.

Advokat Kristin Morch forsvarer den nå dømte mannen. Foto: Håkon Hov Martinsen/NRK

Sarpsborg Arbeiderblad omtalte dommen først.

I dommen står det blant annet at katten utvilsomt har lidd betydelig i forkant av dødsfallet. Katten døde antakelig som følge av en mulig hypoksisk tilstand og hjertesvikt utløst av situasjonen.

Hypoksi vil si at katten ikke fikk nok oksygen.

Glemte katten

Mannen er enig i at han har vært grovt uaktsom, selv om det ikke var meningen.

– Han har hatt katten i to år og forklart at han har behandlet den bra hele veien. Men av og til lekte han med katten ved å lukke den inne i et skap eller vaskemaskinen, sier Morch.

– Her ble han kontaktet etter at han hadde lukket den inne, og han glemte katten.

I retten forklarte også mannen at han var påvirket av alkohol da det skjedde.

Søndre Østfold tingrett satte straffen til fengsel i 18 dager. Den ble akseptert på stedet.

– Han hadde håpet på samfunnsstraff, men skammer seg såpass mye at han aksepterer fengselsstraffen, avslutter Morch.