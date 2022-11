Sperret av område etter lastebilulykke i Oslo

En eller flere av flaskene lekker etter ulykken, opplyser politiet til NRK.

Brannvesenet og innsatsleder vurderer fortløpende om flaskene skal skytes.

– Når det er snakk om gass og sånt, kan det være aktuelt å skyte hull på en eller flere av de flaskene for å få en mer kontrollert avvikling av gassen på stedet, sier Vidar Pedersen, operasjonsleder i oslopolitiet.

Politiet har ikke fått snakket med sjåføren ennå, men personen skal ikke være skadd.

– Eksakt hvordan det har forløpt når den har veltet, vet vi ikke, sier Pedersen.

– Det er et omfattende arbeid som gjøres på stedet, det er et knutepunkt med tanke på trafikk av gods i Oslo dette her. Sånn som det er nå, er alle toglinjene samt Østre Aker vei sperret på stedet.

Nødetatene har rykket ut til Alfaset etter at en trailer med gassflasker om bord har veltet. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Det er ikke sikkert hvor mange som befinner seg innenfor sperringene.

De som har vært i nærheten av åstedet har fått en sms om hendelsen. Er man på utsiden av sperringene trenger man ikke kontakte politiet.

– Det er satt en foreløpig sikkerhetsavstand på 300 meter på grunn av en mulig fare for eksplosjon. Det er ikke noe som er avklart ennå, så det er en foreløpig sikkerhetsavstand, sier Kjetil Johanson, vaktkommandør ved Oslo, Asker og Bærum 110-sentral til NRK.

– Det er klart at all den tid vi står foran en lekkasje, er det stort farepotensial for personer som nærmer seg området, sier Pedersen.

Arbeidet vil pågå godt utover kvelden.

Ulykken har skjedd i et industriområde.