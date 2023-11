Den 36 år gamle sønnen led av paranoid schizofreni og ble ikke straffet for drapet.

Retten kom fram til at han var psykotisk og utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Spørsmålet for Høyesterett var da om sønnen skulle fradømmes retten til arv etter sin far.

De har nå bestemt at han får beholde arven.

Arveloven endret

Tingretten har tidligere slått fast at sønnen kunne arve faren. Etter gjeldende lov kunne man bare fradømme arverett dersom man er idømt ubetinget fengselsstraff.

Advokat Kjærviks brødre anket denne dommen.

Arveloven er nå endret slik at også utilregnelige personer kan fradømmes arveretten, og Eidsivating lagmannsrett fradømte dermed sønnen arven.

Men sønnen anket via sin advokat John Christian Elden.

Nå har altså Høyesterett kommet fram til at han får beholde arven.

TV 2 omtalte kjennelsen først.

Skal mye til

I dommen peker Høyesterett på at det skal mye til for å fradømme noen retten til arv, når handlingen er motivert av en alvorlig sinnslidelse.

Fradømmelse av arv gjelder ofte hvis det er støtende for den avdøde om gjerningspersonen skulle arve ham eller henne.

Høyesterett sier det også må legges stor vekt på at forholdet mellom far og sønn var så sterkt og nært som sykdommen tillot.

Retten legger større vekt på forholdet mellom far og sønn enn på at det vil være en belastning for farens samboer at han arver en andel i parets felles bolig.

Profilert forsvarsadvokat

Advokat Tor Kjærvik ble skutt og drept i sitt hjem i Oslo 12. april 2021.

Som forsvarer hadde Tor Kjærvik en rekke profilerte saker, blant annet som forsvareren for Kristin Kirkemo under Orderud-saken.