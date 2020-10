Sønnen ble drept: – Jeg har mistet halve hjertet mitt

– Ingen som kan drepe min snille sønn med 45 knivstikk er snill, sier Inger-Marie Bjørklund.

I dag startet rettssaken mot Makaveli Lindén (22). Han er tiltalt for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto fra Mysen på Majorstuen i Oslo i 2018.



Moren til Paltto, Inger-Marie Bjørklund forklarte seg i retten i dag. Til NRK sier hun at det var viktig for henne å forklare hvordan drapet har påvirket hennes liv og hvordan sønnen var.

Hun var på reise for å feire bursdagen sin da hun fikk beskjed om at sønnen var drept.

– Jeg var så sliten fordi jeg satt et halvt døgn på båten og ikke fikk sove ikke sant, så kommer du rett på politihuset for avhør og DNA-prøver, sier hun.

Oktober har vært forbundet med bursdager tidligere, forteller hun.

– Oktober har endret seg fra en koselig bursdagsmåned til alt det grusomste du kan nesten tenke deg.

Hun mener Lindén burde dømmes til forvaring.

– Jeg har mistet halve hjertet mitt da jeg mistet Heikki.

Erkjenner ikke straffskyld

Ifølge tiltalen ble Paltto stukket 45 ganger i hodet, halsen og overkroppen. Det førte til at han døde av forblødning og pustesvikt.

Svenske Makaveli Lindén erkjenner at han har drept Paltto, men erkjenner ikke straffskyld.

TILTALT: Lindén er blant annet tiltalt for drap og ran. Selv om de sakkyndige mener han er strafferettslig tilregnelig, så vil aktor mest sannsynlig be om at Lindén dømmes til tvunget psykisk helsevern. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg er ingen engel. Men jeg tror ikke jeg hadde gjort det jeg hadde gjort hvis ikke jeg var syk, forklarte Lindén i retten.

Lindén kom til Oslo 8. oktober for to år siden. Da bodde han hos kamerater han kjente fra oppveksten, men fikk etter hvert beskjed om at han måtte finne seg et annet sted å bo.

I dagene før drapet ruset han seg og solgte narkotika, forklarte han i retten.

Lindéns forsvarer, Øystein Storrvik mener han var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

– Jeg oppfatter at han var i psykose. Det mener jeg er støttet av den sakkyndige erklæringen også.

De sakkyndige har slått fast at den svenske mannen, under sterk tvil, er strafferettslig tilregnelig.

Til tross for at rettspsykiaterne har kommet frem til at Lindén var tilregnelig da han drepte Paltto, så vil statsadvokaten trolig be om psykisk helsevern for Lindén.

– Et ondskapsfullt menneske

Mandag var første gang Inger-Marie Bjørklund satt overfor personen som har erkjent å ha drept sønnen hennes.

– Hvordan er det? fikk hun spørsmål om i retten.

– Jeg tenker av hele mitt hjerte for et ondskapsfullt menneske. Det er det jeg tenker.

Moren sier Lindén må ha mye sinne i seg for å kunne ha drept sønnen.

Til NRK sier hun at det tapper henne for energi å sitte overfor drapsmannen. Hun har ikke bestemt seg om hun skal fortsette å følge saken i rettsalen.

– Det får jeg vurdere fra dag til dag hva jeg orker, sier hun.