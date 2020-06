Sommervikarer skal passe på at turister holder avstand

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– De skal være rundt på Hvaler der vi forventer mye folk på en gang. Så skal de minne folk på å holde avstand på en hyggelig måte, sier ordfører Mona Vauger (A) på Hvaler.

Hun snakker om en helt ny type sommerjobb som de nå rekrutterer eldre ungdom eller voksne til. De kaller dem ikke avstandsvakter, men «verter».

En viktig del av jobben er å passe på at folk ikke går og står så tett at det blir smitteutbrudd. Så dersom turistene ligger for tett på stranda eller står for tett i polkøen, skal folk få en påminnelse om å holde avstand.

Forventer ekstraordinært innrykk

For selv om ordføreren mener det blir en hyggelig sommerjobb for dem som blir ansatt, er bakteppet alvorlig nok.

Normalt opplever nemlig øykommunen i skjærgården i Oslofjorden en mangedobling av innbyggertallet om sommeren. Og i sommer kan det bli enda flere folk enn vanlig.

Da regjeringen innførte forbud mot å bruke hyttene denne våren, var ordføreren på Hvaler blant dem som forsvarte dette med at helsevesenet i en så liten kommune kanskje ikke ville ha kapasitet til å håndtere et sykdomsutbrudd blant hyttefolket. De tok også til orde for tilsvarende regler for båtfolket.

Selv om hytteforbudet er opphevet og smittetallene har gått tilbake, er det like fullt et problem dersom det skulle komme et sykdomsutbrudd.

– Vi håper også at dette virker litt forebyggende. Det skal først og fremst hindre smittespredning, sier Vauger.

Bruker ekstra mye penger

Eksakt hvor mange som blir ansatt og når de starter å jobbe, er fortsatt ikke avklart. Men det nærmer seg juli og ferietid med stormskritt, så ordføreren er opptatt av å få ordningen på plass raskt.

– Jeg tror de fleste har forståelse for at man skal holde avstand. Samtidig er det fort gjort å glemme seg bort. Vi tror at dette også vil være litt forebyggende når man vet at det er noen som følger med litt. Og det er sikkert også en trygghet for mange, sier Vauger.

For den lille kommunen med drøyt 4500 fastboende, blir dette en av mange tilleggsutgifter knyttet til koronautbruddet. Tiden frem mot ferien har de lagt ned mye ressurser i å planlegge hva de skal gjøre ved et stort smitteutbrudd. Ansatte er beredt på å avbryte ferien, og de er klare til å sette krisestab.

– Det er klart dette koster penger. Men er det noe vi skal bruke pengene på, så er det helsa vår, sier Vauger.