Søker etter person som har falt fra Color Magic

SISTE: Kl. 19.45 er Color Magic på vei sørover, mens redningsskøyter er igjen i leteområdet. Også Color Hybrid er på vei ut av området.

Det var kl. 17.29 i ettermiddag at den svenske Sjøredningssentralen fikk meldingen om at en person hadde falt over bord fra fergen Color Magic i farvannet utenfor Strømstad.

Det ble satt i verk en større leteaksjon, sier pressesjef Carl-Johan Linde i det svenske Sjøfartsverket.

– Sammen med vårt eget redningshelikopter deltar Kustbevakning og et norsk redningshelikopter. Søker pågår og kommer til å fortsette så lenge som mulig.

Det ligger også flere norske fiskebåter i området som bistår i letingen.

Ifølge Yr.no er det 3 grader og lett bris i området der søket pågår.

Også Color Lines ferge Color Hybrid, som går mellom Strømstad og Sandefjord, har ligget i det samme området og bistått i søket

Color Magic var på vei fra Oslo til Kiel.