Sogneprest tiltalt for voldtekt: – Særdeles alvorlig

– Jeg er rystet over alvoret i saken, sier biskop Kari Mangrud Alvsvåg i Borg bispedømme.

En sogneprest fra Østlandet er nå tiltalt for overgrep mot fem barn mellom 11 og 17 år.

Alle overgrepene skal ha blitt begått over internett fra en prestebolig i Borg bispedømme i fjor.

Mannen er ikke tiltalt for å ha forgrepet seg på noen av barna fysisk.

Likevel er han tiltalt for voldtekt av et barn under 14 år. Det er fordi et av de unge barna har blitt truet til å sende seksualiserte bilder av seg selv, ifølge tiltalen.

Barna skal ha mottatt betaling i form av penger og gavekort fra tiltalte.

– Særdeles alvorlig

Dagbladet omtalte tiltalen først.

– Ingen mennesker skal oppleve at andre mennesker krenker grensene deres. Det oppleves som særdeles alvorlig når det er barn som erfarer det, sier biskopen.

Det er ansatt rundt 100 sogneprester i Borg bispedømme. Den nå tiltalte mannen ble fratatt retten til å være prest i november i fjor.

– Prester er offentlige tillitspersoner som det stilles store krav til moralen og etikken til. Dette er overhodet ikke forenlig med prestetjenesten, sier Alvsvåg.

Biskop i Borg bispedømme Kari Mangrud Alvsvåg. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Skal ha skjedd på fritiden

Politiet mener at presten har begått overgrepene på fritiden. Det opplyser politiadvokat Martin Gautestad Jacobsen.

Saken ble rullet opp i august i fjor. Mannen ble pågrepet etter at han kjøpte nakenbilder på Snapchat av en 14 år gammel jente fra Vestlandet.

Den unge jentas mor anmeldte forholdet til politiet.

– Kort tid etterpå klarer man å identifisere denne brukeren, som viser seg å være tiltalte, sier Jacobsen.

Mannen er også tiltalt for å ha oppbevart og produsert overgrepsmateriale. Totalt har politiet beslaglagt mer enn 80 timer med seksualiserte bilder og videoer.

Varetektsfengslet siden august

NTB har vært i kontakt med sogneprestens forsvarer. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Ifølge politiet erkjenner tiltalte de faktiske forhold. Han har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet av politiet i august i fjor.

Rettssaken mot den tidligere sognepresten skal etter planen starte i slutten av mai.