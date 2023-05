Sogneprest erkjenner straffskyld for fire av fem overgrep

En overgrepstiltalt sogneprest fra Borg bispedømme erkjenner straffskyld for overgrep mot fire av de fem barna han er tiltalt for å ha forgrepet seg på.

Det ble klart under hovedforhandlingens første dag i Søndre Østfold tingrett. Han erkjenner blant annet voldtekt av et barn under 14 år.

Sognepresten er tiltalt for nettovergrep mot fem barn i alderen 11 til 17 år. Alle overgrepene skal ha skjedd over internett. Politiet mener de fem overgrepene skjedde i fjor sommer.

Tiltalte ble fratatt retten til å være prest i fjor høst. Det er satt av seks dager til behandling av saken i Søndre Østfold tingrett.