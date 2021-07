– For barna handler dette om livsutfoldelse og livsmestring, og trafikk er et av de største hindrene for dem. Derfor er denne opplæringen veldig viktig, sier Kenneth Minde.

Han er seniorrådgiver i Trygg Trafikk og redaktør for sykkeldyktig.no.

Kenneth Minde er en av de bak «sykkeldyktig.no», han håper nettsiden vil kunne gi barn mer livsmestring. Foto: Trygg Trafikk

Det som startet som en side for vanlig sykkelundervisning, vil fra høsten også gjelde bruk av elsparkesykkel for lærere, elever og foreldre.

– Med alle disse singelulykkene og ulykkene på elektrisk sparkesykkel, så fant vi veldig fort ut at vi er nødt til å gjøre noe med den systematiske opplæringen av disse, forteller Minde.

Nettsiden er en portal for trafikk- og sykkelopplæring fra Trygg Trafikk, NAF og Syklistenes landsforening.

Vil lære opp elevene

Tirsdag kom det fram at det har vært 421 skader etter bruk av elsparkesykkel i Oslo i juni. Forrige uke ble minst sju barn skadet i Viken.

Statssekretær Ingelin Noresjø i Samferdselsdepartementet sier tallene viser behovet for opplæring av barn og unge.

– Det er for lite kunnskap om hvordan man skal oppføre seg i trafikken. Mange tar for store sjanser og har for stor fart, og barn og unge skader seg, sier hun.

Ved Tomter skole i Indre Østfold har flere av elevene begynt å bruke elsparkesykler, ifølge rektor Hanne Pettersen Nordby.

Skolen vil derfor bruke opplæringsvideoene fra Trygg Trafikk til høsten.

– Dette ligger i skolens mandat og trafikkopplæring ligger inne som ett av kompetansemålene i flere fag, også på barneskolen, sier hun.

Rektor Hanne Pettersen Nordby ved Tomter skole ser fram til å få elsparkesykkel-opplæring i skolen. Foto: Privat

Opplæringen har fokus på bærekraft, miljø, og fra 4. trinn også som praktisk sykkelopplæring.

Målet er at eleven skal skaffe seg gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende kunnskap om trafikksikkerhet.

– En slik opplæring må speile den verden vi lever i. Og opplæringsvideoene for sykkel og elsparkesykkel som tilbys av Trygg Trafikk er veldig flotte i så måte, sier hun.

Går i feil retning

Opplæring i skolen har også vært ønsket av politiet, Ung i trafikken og lærere.

Trygg Trafikk vil nå bidra til å lære barn hvordan de kan ferdes trygt i trafikken.

– Vi ser at det kan være opp til ti ganger så stor risiko for å skade seg på elsparkesykkel som på tradisjonell tråsykkel. Så det første de lærer i kapittelet om elektrisk sparkesykkel, er at risikoen for å skade seg er mye høyere, og hva de selv kan gjøre for å unngå dette, sier Minde.

Både Stortinget og regjeringen er forpliktet til målet om null drepte og hardt skadde i trafikken mot 2050.

– Men skadetallene på elsparkesykler gjør at statistikken går i helt feil retning. Da trenger vi bedre opplæring og bedre holdningsskapende arbeid, sier Noresjø.