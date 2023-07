Den da 50 år gamle mannen kom inn til Norge via Svinesund mandag 3. april. Han deklarerte lasten som plastartikler. Da tollerne sjekket den polskregistrerte semitraileren, oppdaget de 11.232,5 liter øl og 10.000 sigaretter, som han ikke hadde tenkt å deklarere.

Han visste ingenting, hevder han overfor Søndre Østfold tingrett. Han påstod også at han ikke hadde merket at lasten var på 13 tonn og ikke 1 tonn, som den ifølge papirene skulle være.



Over 11.000 liter og 10.000 sigaretter ble tatt i beslag. Foto: Tolletaten

Påfallende uvitenhet

Ett av vitnene forklarte hvordan vekten merkes under kjøring. Retten finner det dermed lite trolig at tiltalte ikke merket at lasten var betydelig tyngre enn han først antok.

Retten har merket seg at semihengeren var ferdig lastet og plombert da tiltalte hentet den. Tiltalte kontrollerte ikke lasten, verken visuelt eller på annen måte.

Under rettssaken forklarte han at firmaet han jobber i påtar seg oppdrag for mange ulike kunder. Han tar de kjøreoppdragene sjefen tildeler ham. Han forklarte at sjefen sendte ham beskjed om når og hvor han skulle hente last. Dette er vanlig praksis: tiltalte kjører, mens firmaet tar seg av logistikken og avtalene.

– Vil komme seg hjem

Han hevdet at han stolte på opplysningene han fikk om at frakten besto av ulike plastartikler. «Etter bevisførselen kan retten ikke utelukke dette, selv om tiltaltes handlemåte fremstår som påfallende», skriver Søndre Østfold tingrett i dommen, som ble avsagt 7. juli.

Aktor la ned påstand om seks måneder fengsel og at han skulle fradømmes retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i Norge for alltid.

Retten så litt mildere på det. Han ble dømt til 120 dagers fengsel, i tillegg til at han har fått kjøreforbud i Norge i to år.

Mannens forsvarer, Bjørn Philipson, sier at mannen «naturligvis er misfornøyd med dommen».

– Han har jo ikke erkjent straffskyld. Men han anker ikke dommen, sier han.

ARKIVFOTO: Mannens forsvarer, Bjørn Philipson, sier at han ikke anker dommen. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Det er vanlig at domfelte utlendinger blir utvist fra Norge så snart dommen er rettskraftig.

– Nå har han sittet så lenge i varetekt, at han bare vil hjem. Dersom han anker må han være i Norge enda lenger. Det vil han ikke. Det eneste han vil, er at dommen skal bli rettskraftig, sånn at han får sone ferdig, bli utvist og komme seg hjem. sier Philipson.

