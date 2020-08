Smittevernoverlege til NRK: – Var ikke kjent med sammenkomst hos oss

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg og min mann var bortreist forrige helg. Det var først mandag morgen at jeg ble kjent med at det hadde vært flere fester. Blant annet hjemme hos oss, sier smittevernoverlege Bjørg Dysthe til NRK.

– Vi var ikke kjent med at det var en sammenkomst hos oss.

Dysthe sier videre at da det ble kjent at det hadde vært flere fester i Vestre Aker, også i hennes eget hjem, og at deltakere på disse hadde forkjølelsessymptomer, bidro hun umiddelbart til at det ble foretatt testing.

Smittevernoverlege Bjørg Dysthe sier til NRK at hun var bortreist og dermed ikke kjent med at det var fest hjemme hos henne. Foto: Nina Merete Eriksen / NRK

– Andre deltakere ble også informert slik at disse kunne ta sine forholdsregler og smittesporing kunne starte, skriver hun.

Hun sier det er til sammen 190 nærkontakter fordelt på fire fester. I tillegg er det ti fester som undersøkes. Det er Folkehelseinstituttet sammen med bydel Vestre Aker som står for smittesporingen.

De har til nå ikke en totaloversikt over hvor mange festdeltakere det har vært i løpet av helgen.

–Vet du hvor mange som var hjemme hos deg?

– Nei, jeg var ikke til stede.

–Er du selv i karantene?

– Det vil jeg ikke uttale meg om.

28 personer har fått påvist korona

Dysthe sier at 28 personer så langt har fått påvist koronasmitte etter de fire festene på Oslo vest forrige helg.

En av festene var altså hjemme hos smittevernoverlege Dysthe. Hun understreker at det er en alvorlig økning i antall smittede unge i flere kommuner i Norge.

– Som smittevernoverlege er jeg selvsagt opptatt av å overholde smittevernregler, både i jobb og privat. Jeg synes det er leit at fokus her dreies rundt min person og er av den oppfatning at forhold knyttet til mine barn, selv om de er voksne, er en privatsak, sier Dysthe.

I tillegg er hun opptatt av at det er viktig at ungdom ikke må bli redde for å meddele at de har vært på fest og hvem de har vært sammen med.

Jobber fortsatt med smittesporing

Arbeidet med å kartlegge festene har avdekket at det var 20 personer på en av dem, 40 personer på to andre og til sammen 50 gjester innom den fjerde.

Det kan ikke utelukkes at flere personer kan ha vært innom flere av festene.

Nå driver bydelen det krevende arbeidet med å finne ut hvem som har vært hvor og hvem de igjen har hatt kontakt med etter at de var på fest. Til sammen dreier det seg om mange hundre mennesker.

Smitten er sporet til Ullern og Frogner bydeler, samt Bærum og Bergen.

Bergen melder fredag om 14 nye tilfeller av koronasmitte siden forrige fredag, hvorav flere blant de smittede har forbindelse med festene i Oslo.