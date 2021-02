Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg ble veldig overrasket da jeg fikk beskjed om at jeg hadde korona. Det smittet ekstremt lett, sier Sebastian Grönborg.

Lørdag for en uke siden var han med datteren på hockeyskole. Det var første gang fireåringen besøkte Halden Ishall.

Totalt deltok 50 barn på hockeyskolen i regi av ishockeyklubben Comet. Barna ble delt i tre forskjellige grupper som fikk hver sin flate på isen.

– På vår isdel var det en som ble bekreftet smittet på mandag. Vi var i samme gruppe i en time, men vi var aldri nærmere hverandre enn én meter, sier Grönborg.

På tirsdag fikk han selv de første symptomene, i form av tett nese og hodepine. Det var Halden Arbeiderblad som først snakket med Grönborg.

Fått flere positive prøvesvar

Totalt knyttes 65 smittetilfeller i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad til utbruddet i ishallen. Både elite- og breddeavdelingen i ishockeyklubben Comet er berørt.

Søndag ble det kjent at en person knyttet til ishall-utbruddet er bekreftet smittet med det muterte viruset.

Smitten rammer elitesatsingen i førstedivisjonsklubben hardt. 11 spillere har testet positivt, det siste prøvesvaret kom i dag.

– Det har vært et par tøffe dager, men jeg håper det løsner skikkelig innen kort tid, sier Dan Nygård.

Comet-spilleren har ligget rett ut i flere dager. Han forteller at smitten er sporet tilbake til ishallen og garderoben.

– Det er kjedelig at et utbrudd av denne størrelsen kan spores tilbake til Comet, men de som jobber i klubben og kommunen har gjort en god jobb for å begrense dette, sier han.

Ordføreren vil ikke skylde på klubben

Ordfører Anne-Kari Holm (Sp) sier mandag at ishockeyskolen aldri burde vært arrangert.

Halden kommune har stengt ned etter utbrudd av det muterte koronaviruset. Anne-Kari Holm er ordfører i kommunen. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

Men ordføreren understreker at hun ikke vil legge noen skyld på ishockeyklubben.

– Jeg tror at de hadde tilrettelagt så godt som mulig for at det ikke skulle bli noen smittespredning, men det gikk altså ikke. Det var ingen som klarte å forutse hvor smittsomt dette viruset egentlig er.

– Vi fulgte retningslinjene som gjelder for barn og idrett på breddeavdelingen, sier smittevernansvarlig i Comet bredde, Bethina Engebretsen.

Mener klubben tok hensyn

På ishockeyskolen forrige helg kunne hvert barn ha med én foresatt. Men de voksne ble bedt om å bruke munnbind.

Koronasmittede Sebastian Grönborg mener smitteverntiltakene var gode i hallen.

– Jeg syns det virket som de tok hensyn, men jeg kan jo ikke snakke for alle.

Nå sitter han isolert i eget hjem. Datteren og samboeren har ikke testet positivt.

– Hjemmehverdagen er tøff. Det er vanskelig å ikke kunne være sammen, men jeg vil jo ikke smitte familien, sier han.