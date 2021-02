Smitteutbrudd ved byggeplass i Oslo

Det har vært et større smitteutbrudd ved en byggeplass i Sommerrogata i Oslo. Ifølge entreprenørene Hent AS er 32 personer smittet med koronaviruset. – Vi har vært i tett dialog med kommunen hele veien, sier prosjektsjef Erik Tveit til NRK. Det vil bli utført massetesting på byggeplassen torsdag og fredag. Entreprenørene håper dette gjør at de får full kontroll. Utbruddet startet ved byggeplassen den 8. februar.