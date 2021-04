Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De siste dagene har flere elever ved Korsgård skole i Askim testet positivt på koronaviruset.

Lørdag kveld melder Indre Østfold kommune om 23 nye smittetilfeller, der en stor del av tilfellene kan knyttes til skolen.

Smittetallene gjør at kommunen nå kaller inn alle elever og lærere ved skolen til testing søndag.

Mimi Kopperud Slevigen er kommunikasjonssjef i Indre Østfold kommune. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Det er snakk om mange elever, ansatte, søsken og foreldre som blir berørt. Derfor tester vi alle elever og ansatte ved skolen nå. I tillegg blir alle ansatte og barn i to barnehager innkalt til testing. Totalt dreier det seg om 506 personer. De får beskjed nå i kveld, sier kommunikasjonssjef Mimi Kopperud Slevigen i kommunen til NRK.

Alle elevene og lærerne ved skolen er i karantene og resten av husstandsmedlemmene er i ventekarantene til prøvesvar foreligger. Det samme gjelder for de to barnehagene.

– Vi minner om at elever og barnehagebarn som går på skole eller i barnehage med rødt tiltaksnivå ikke kan delta på fritidsaktiviteter.

Ber innbyggerne om å holde avstand

Slevigen i Indre Østfold kommer samtidig med en klar oppfordring til innbyggerne i kommunen. Dersom de ikke får ned smitten i Askim, må kommunen vurdere å stenge ned.

– Folk må forstå at de må holde avstand. Det er det som er uroen for oss nå. Vi må ha hjelp av innbyggerne til å få barna og ungdommene til å holde seg i kohorten sin, også på fritiden. De har altfor mange nærkontakter. Det er noe som har gått igjen over tid, sier hun.

Samtidig har hun forståelse for at folk i kommunen begynner å bli utålmodige.

– Det er fint vær og folk trekker sammen. Vi har full forståelse for det, men det er det vi er mest bekymret for akkurat nå, sier hun.

Fikk nei til vaksinering av ungdom

På grunn av smittesituasjonen i Indre Østfold sendte kommunen en søknad til Folkehelseinstituttet (FHI) om å få lov til å vaksinere alle avgangselevene tidligere enn planlagt.

De ville bruke 550 vaksinedoser på russen, av de totalt 1700 dosene kommunen får den kommende uken.

Men fredag sa FHI til NRK at det ikke vil bli aktuelt før russetiden egentlig er over.

– Det blir neppe aktuelt, i alle fall ikke før 17. mai. Det er først når vi har vaksinert alle ned til 45 år at vi skal se på rekkefølgen for dem mellom 18 og 44 år, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.