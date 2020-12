Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sarpsborg stenger alle grunnskolene og elevene får hjemmeundervisning på årets siste skoledag på fredag.

– Vi ser at smittesituasjonen forverrer seg nesten fra time til time. Derfor må vi ta disse grepene, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap).

Forrige uke ble 102 personer bekreftet smittet i kommunen. Over 40 av dem knyttes til flere kristne samlinger.

24 elever i karantene på julaften

Samme uke tryglet en rekke elever og lærere ved Kruseløkka ungdomsskole om å få hjemmeundervisning. De ble ikke hørt av kommunen.

Marikken Christensen og Nora Kolstad-Abelson (15) er elever på skolen. Forrige uke publiserte de en bønn på Instagram.

– Vi skrev at vi syns det var dårlig at politikerne ikke ga oss en uke hjemmeskole, slik at vi kan få den juleferien vi fortjener etter et veldig hardt år med uregelmessig hjemmeskole, karantener og mye greier, sier Christensen.

Nora Kolstad-Abelson syns det er bra at skolen har stengt, men syns det er altfor sent. Foto: Privat

Innlegget fikk over 4000 «hjerter» og 400 kommenterer. Elevrådet fikk også et møte med kommuneoverlegen, men ble ikke hørt.

Jentene fikk rett i sin bekymring. 24 elever og en lærer på skolen må nå tilbringe julaften i karantene. En elev i klassen testet positivt for korona på onsdag, ifølge Sarpsborg Arbeiderblad.

– Jeg blir irritert. Vi har sagt til politikerne at dette kan skje og advart dem. Hvorfor kan de ikke høre på oss? Det er veldig leit for dem som sitter i karantene i jula, sier Kolstad-Abelson.

Jentene slipper karantene selv, men de mener skolestengingen kommer altfor sent.

– Jeg synes måten politikerne har håndtert dette på er veldig dårlig og lite gjennomtenkt, sier Kolstad-Abelson.

Utelukker ikke strengere tiltak

Ordføreren sier skolene ikke kunne stenges som et forebyggende tiltak.

– Våre kommuneoverleger vurderte situasjonen. På det tidspunktet var det ikke smittevernfaglig begrunnet å stenge ned skolene. Det bildet har endret seg i dag, sier Martinsen-Evje.

Han synes synd på elevene som må feire jul i karantene.

– Jeg synes det er fryktelig tungt, det er trist. Men det er også veldig leit at vi har økende villsmitte i Sarpsborg. Vi må få kontroll på denne situasjonen for å få en trygg og god julefeiring.

Flere smittede sarpinger har ukjent smittevei. Det bekymrer ordfører Sindre Martinsen-Evje. Foto: Vidar Ruud / NTB

Allerede 1. desember innførte Sarpsborg, i samarbeid med Fredrikstad, strengere koronatiltak. Men smitten har ikke gått ned.

De fire siste dagene har det blitt bekreftet 75 nye smittetilfeller i Sarpsborg. Nå varsler kommunen at det kan komme enda strengere tiltak.

– Det som bekymrer oss aller mest, er at det er økende tilfeller av ukjente smitteveier. Det er sannsynligvis store mørketall i Sarpsborg-samfunnet og det er bekymringsfullt.