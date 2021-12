Smittetallet etter julebord øker

Oppdaterte tall søndag viser at 120 personer er bekreftet smittet etter koronautbruddet på Louise Bar på Aker brygge. Det opplyser assisterende bydelsoverlege Tine Ravlo i bydel Frogner til NRK. Mens litt over 70 av de smittede deltok på julebordet til bedriften Scatec, var mellom 45 og 50 av de andre øvrige gjester på utestedet. Alle de positive koronaprøvene blir screenet. Så langt viser over halvparten sannsynlig omikron.