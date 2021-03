Kommuneoverlege til ungdom som saboterer smittesporing: – Dette er din plikt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette er selvfølgelig noe som ikke er akseptabel, verken når det gjelder samfunnsansvar eller hvilke plikter man har ifølge smittevernloven.

Det sier kommuneoverlege i Drammen, John David Johannessen, før han legger til:

– Det er viktig for oss å få frem at dette er man pliktig til, det er ikke noe valgmulighet om du vil fortelle eller ikke fortelle. Dette her er din plikt. Hvis ikke du gjør det, så kan du straffes.

Kommuneoverlegen forteller at smittesporerne i kommunen opplever at det nå er noen som ikke vil «fortelle hele historien» når de får påvist smitte.

– Vi ser at det er en del unge mennesker som får påvist smitte, og som kanskje ikke har overholdt alle smittevernreglene i ferien. Da er det viktigere at du forteller hvem du har møtt, enn at du ikke har lyst til å si at du ikke har fulgt anbefalingene, sier Johannessen.

Han ber også foreldrene om å hjelpe de unge med å gjøre de riktige vurderingene hvis det er snakk om luftveisinfeksjoner.

– Så det er de unge som holder tilbake informasjon?

– Ja, sier Johannessen.

Mente folk saboterte smittesporingsarbeidet

Endringen i holdning overfor smittesporerne i Drammen, kommer knappe to uker etter at Hemsedal opplevde det samme.

Pål Rørby er ordfører i Hemsedal kommune. Foto: Asle Hella / NRK

Da var det vinterferie, og ordfører Pål Rørby innførte strenge lokale koronaregler fordi han mente folk saboterte smittesporingsarbeidet.

– Flere personer har vært lite samarbeidsvillige i å gi informasjon om hvor de har vært og hvem de har vært sammen med, sa Rørby til NRK den gangen.

Han fortalte om folk som skrudde av telefonen for å gjøre seg utilgjengelig, eller nektet å gi fra seg informasjon til smittesporingsteamet.

– Det gjør at arbeidet vårt blir betydelig vanskeligere. Og da øker risikoen for at vi ikke får varslet de som skal varsles, forklarte Rørby.

Økende smittetrykk

Saboteringen av smittesporingen i Drammen kommer rett etter at vinterferien i byen er over, og smittetrykket i byen er økende.

Drammen har meldt om 75 smittetilfeller de to siste dagene. Det er ett mer enn de to foregående ukene til sammen.

Drammen sykehus hadde landets første koronapasient. Sykehuset har hatt flere smitteutbrudd i løpet av pandemien. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Byen var lenge «en av de rødeste» i landet, og hadde store smitteutbrudd både på sykehus og sykehjem. En lang periode hadde man også strengere lokale koronaregler enn Oslo, men nå er alle lokale tiltak opphevet og kommunen følger de nasjonale retningslinjene. Samtidig ligger byen tett på kommuner i både Viken og Vestfold og Telemark som har høye smittetall.

– Det er ingen tvil om at smittetrykket har gjort et hopp i Drammen kommune, sier Johannessen.

Kan bli strengere tiltak

Han frykter at hvis byens innbyggere nå ikke tar tak, må man igjen innføre strenge lokale regler.

– Opplysninger som holdes tilbake bidrar til at smitten sprer seg veldig fort i samfunnet. Og det bidrar til at vi kanskje er nødt til å ha strengere tiltak enn det vi ellers hadde trengt, rett og slett fordi det er noen som ikke har lyst til å fortelle det man trenger å fortelle, sier Johannessen.

– Et grundig smittesporingsarbeid er avgjørende for å bryte smittekjeder og sørge for at viruset ikke får spre seg ukontrollert i samfunnet. De som holder tilbake informasjon om nærkontakter, bidrar til å gjøre dette arbeidet vanskeligere enn det trenger å være, forklarer kommuneoverlegen.