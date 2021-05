Russefeiringen i Norge startet tidligere i mai. Det har vært mange smitteutbrudd knyttet til russefeiringen rundt om i landet.

– Vi kan vente store utbrudd, sier Frantz Leonard Nilsen, kommuneoverlege i Bærum kommune.

Kommunen har de to siste dagene fått inn tre positive prøver blant russ.

Ifølge kommunen tilhører russen to forskjellige videregående skoler. Den ene som er smittet har vært på en russebuss med 27 andre personer. Der er alle satt i karantene og vil bli testet.

Det var Budstikka som omtalte saken først.

Blant de to andre som har testet positivt er 12 personer definert som nærkontakter.

– Vi får høre at de samler seg selv om de er sterkt tilrådet å holde seg på sine busser. Men det vi får høre er at mange russebusser møtes og lager store ringer, også står de tett samlet som en stor gruppe, sier kommuneoverlegen.

– Her er det potensialet for å smitte og for å smitte mange stort. Derfor så frykter vi at dette bare er starten på mye mer. Dette kan generere mer smitte.

Nå jobber kommunen med å kartlegge utbruddet.

– Det vi gjør er å snakke med alle som er smittet og prøver å finne ut hvor de kan ha blitt smittet fra og hvem de kan ha hatt nærkontakt med. Vi setter alle i karantene, sier han.

Smitte i Kristiansand

135 russ i Kristiansand er smittet av koronaviruset siden 17. mai. Nå har også smitten spredt seg rundt om i kommunen.

Kommunen besluttet fredag at byen skal stenges ned.

Treningssentre, svømmehaller, kinoer og universitetet stenges. I tillegg blir det skjenkestopp og påbud om hjemmekontor.

Tiltakene vil vare de neste 14 dagene.

Også i Hammerfest kommune er mye smitte. Over 22 prosent av kommunens innbygere er i karantene.