Slipper bilder fra gatekjøkkenskyting i Oslo

Politiet offentliggjør bilder av personen som avfyrte skudd inne på et gatekjøkken i Nydalen i Oslo mandag kveld.

En mann i 50-årene som var på jobb på gatekjøkkenet ble skutt mot, men ikke truffet. Han er fysisk uskadet. Politiet mener det var et drapsforsøk.

Skytteren løp fra stedet og er fortsatt på frifot. Politiet ber nå publikum om tips.

– Vi oppfordrer de som kan ha opplysninger om hendelsen, vet hvem gjerningspersonen kan være eller har andre opplysninger som kan opplyse saken om å snarlig ta kontakt med politiet, sier Anne Alræk Solem, leder for etterforskningsseksjonen for drap i Oslo politidistrikt.

Politiet undersøker om skytingen henger sammen med andre nylige hendelser i Oslo, men foreløpig er det ingenting som tyder på dette.

– Det er imidlertid tidlig i etterforskning og det er for tidlig å si noe om foranledning og motiv for handlingen. Dette vil være fokus for videre etterforskning. Vi etterforsker saken bredt og jobber ut ifra flere ulike hypoteser, sier Solem.