Hundrevis føler seg lurt før russetiden: – Vi hadde gledet oss til egen sang

– Det er veldig kjipt. Vi hadde gledet oss til å få en egen sang, og vi er irriterte for at det er så lett, sier Pernille Andersson Lindholm.

Russegruppen hun er med i, betalte i fjor 3000 kroner for en sang som de aldri fikk.

– Jeg tenkte at det kanskje var litt lite og at det var noe som skurret. Så vi var kanskje litt naive.

Pernille, Sanne og Maja har ikke lenger troen på at de vil få igjen pengene de tapte på sangen de ikke fikk til konseptet «Ready to rumble». Foto: Julie Helene Günther / NRK

Hun forteller at russen er villig til å betale store summer for å få det de vil ha til russefeiringen. Når de ikke får det de har betalt for, er det lite de får gjort med det, mener jentene.

– De har mye makt. Vi kunne dratt inn advokat, men det ville kostet mer. Da føler man seg litt «stuck», sier Maja Veine Karterud.

Maja, Sanne og Pernille forteller at det er enkelt å utnytte russen. Foto: Julie Helene Günther / NRK

«Hysjpenger» er vanlig

Jentene betalte pengene for russesangen på forskudd.

– Full forskuddsbetaling er en stor risiko. Særlig hvis det er lenge til du skal ha russefeiringen.

Det forteller forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Forskuddsbetalinger i russekontrakter er noe av det verste han ser.

Et annet stort problem er at noen russeselskaper av og til betaler for å få fjernet dårlige anmeldelser.

Thomas Iversen forteller at hysjpenger er i strid med markedsføringsloven. Likevel vet russen at det er vanlig. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Juristen har selv snakket med russegrupper som har lagt ut på Instagram og Facebook at de føler seg lurt av selskaper. Deretter har de blitt tilbudt penger for å fjerne innleggene.

– I russemiljøet blir dette kalt for hysjpenger, sier Iversen.

Flere hundre russ føler seg lurt

Har flere ganger blitt lurt av oppimot 10 forskjellige aktører. De er gribber alle sammen som spiller på følelsen av at man «må» ha alt i russetiden. Russ, 2023

I en undersøkelse NRK har gjort, svarer 354 russ i Viken at de føler seg lurt av russefirmaer.

Flere av dem vi har vært i kontakt med, forteller om lignende hendelser som jentene i Fredrikstad.

Flere ganger kjøpte gruppen min en russelogo, alle gangene ble vi svindlet av forhåndsbetalinger. Det endte med at vi ikke kunne finne noen som var pålitelige nok og måtte tegne logoen selv. Russ, 2023

NRK-undersøkelse om russetid Ekspandér faktaboks NRK har gjennomført en anonym spørreundersøkelse blant alle elever i offentlige videregående skoler i Viken.

Undersøkelsen ble gjort i samarbeid med Viken fylkeskommune, som distribuerte den.

Vi stilte spørsmål om forskjellige aspekter ved russetiden og mottok 5193 besvarelser.

Det er totalt ca. 41 000 elever på offentlige videregående skoler i Viken.

Besvarelsene er spredt geografisk fra Akershus, Buskerud og Østfold.

Undersøkelsen ble sendt ut i tidsrommet 29.03.2023-21.04.2023 via questback.

11,4% av alle videregående-elevene i Viken rapporterer at de har opplevd å bli lurt av russefirmaer. Tilsvarende tall for russekullet er 17,4%.

6,5% av alle videregående-elevene i Viken sier de har betalt for russeutstyr og/eller russelåter de ikke har fått eller russearrangementer som ikke har blitt noe av. Tilsvarende tall for russekullet er 12,1%.

De fleste av disse anslår å ha tapt et sted mellom 1 000-10 000 kroner Kilde: NRK Researchsenteret

Mange russ tar kontakt

I perioder er det mange russ som tar kontakt med Forbrukerrådet. Både i grupper og alene.

Henvendelsene dreier seg om alt fra russebusser som ikke blir levert, til klær og annet utstyr som ikke kommer til russetida.

– Det er mest av småtingene. Naturlig nok, siden de kjøpene er dem det er flest av, forteller, Thomas Iversen.

Thomas Iversen mener det er enkelt å markedsføre mot russen, fordi det treffer unge uten mye erfaring. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Ifølge politiet er dette å utnytte ungdommer i en sårbar situasjon.

Russ som opplever det samme som Fredrikstad-jentene, har egentlig ikke noe å anmelde, fordi det er en tvist mellom to individer. Da må russen få hjelp hos namsfogden, opplyser politiet.

For at flere russ skal unngå å bli lurt før russetiden, kommer juristen med noen tips:

Bruk god tid på forberedelsene Inngå avtaler skriftlig, og ta vare på all korrespondanse som for eksempel meldinger og e-poster du får fra selskapet. Hent referanser om russeselskapene du vil gjøre avtaler med De finner du blant annet ved å google, men det aller beste er å forhøre seg med tidligere russekull om deres erfaringer. Bruk betalingskort Hvis du betaler med et bankkort kan du rette krav mot banken dersom selskapet ikke leverer som avtalt eller går konkurs. Hvis du betaler med faktura eller bankoverføring har du ikke de samme rettighetene. Ha det gøy selv om ting går galt Ta heller konflikten etter at russetiden er over. Kanskje får du igjen litt penger fra leverandøren som senere kan brukes på en sydentur med buss-gjengen?

Blir kontaktet flere år før russefeiringen

NRK har vært i kontakt med mange russ som forteller at de blir kontaktet av ulike russeaktører flere år før de skal være russ.

Det samme forteller Fredrikstad-jentene.

– Jeg tenkte «oi, vår lille gruppe» blir kontaktet. Jeg synes det var morsomt, sier Maja Veine Karterud.

Dette tikket inn på direktemeldinger til dem:

Jentene liker ikke at de har fått så mange meldinger uten at de selv har tatt kontakt. Og de tror de hyppige meldingene kan være ubehagelig for mange.

– De sender private meldinger som virker veldig personlig for min del, sier Sanne Antonsen.

Håper på å få igjen det tapte

Russegruppen fra Fredrikstad holdt dialogen med artisten som solgte dem sangen i et halvt år. Så ga de opp, men etter at NRK tok kontakt, ga de det et siste forsøk og ble lovet pengene tilbake.

NRK har vært i kontakt med den unge artisten, som beklager til jentene. Han hevder han skal betale jentene tilbake og forstår godt at de er irriterte på ham.

Vandregruppen «Pikekyss» som jentene fra Fredrikstad er en del av er åpen for alle som ønsker å være med. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Jentene er takknemlig for hva erfaringen har lært dem.

– Heldigvis for oss gikk vi ikke på en smell på så altfor stor sum, sier Veine Karterud.

– Det er en erfaring vi har fått tidlig i livet som vi kanskje kan få bruk for senere, sier Andersson Lindholm.

Fredrikstad-jentene gleder seg fortsatt til russetiden. Foto: Julie Helene Günther / NRK