– Åsmund ble funnet ute i svært dårlig forfatning. Han hadde forvokste tenner og var tilgriset av urin og avføring, forteller Lisa Linnéa Aune.

Administrasjonslederen i Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus blir fortvilet når hun forteller om hvordan utallige kaniner har det i Norge.

– Tannproblemene til Åsmund ville ført til at han sakte, men sikkert, hadde sultet i hjel hvis han ikke fikk hjelp.

Til enhver tid har dyrevernsorganisasjonen mellom 80–100 kaniner inne, bare i hovedstadsområdet. Mange av dyrene er dumpet, men Dyrebeskyttelsen må også ta hånd om kaniner som blir hentet av Mattilsynet i dyrevernssaker.

Mattilsynet: – Ikke egnet for små barn

Etter hund og katt, er kanin landets mest populære kjæledyr. Men listen over dårlige forhold Mattilsynet møter på tilsyn er lang.

– Dårlig bomiljø med liten plass, manglende fysisk aktivitet, hold av enkeltkanin, feilernæring, spesielt dårlig tilgang på grovfôr, dårlig stell og lite mulighet for kaninene til å sysselsette seg er eksempler, sier veterinær Lars Erik Rondestveit i Mattilsynet.

Det er ikke bare syke dyr som blir forlatt ute. Kaninen Jonas (t.v.) var frisk og rask, men ble likevel dumpet like etter jul. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus

De er bekymret for manglende kunnskap hos mange kanineiere og har nylig laget nye retningslinjer for kaninhold i Norge.

Der står det blant annet at det er få kaniner som liker å bli løftet og at dyrene er gode på å undertrykke smerte og redsel.

– Dette stiller spesielle krav til kanineiere for å oppdage tegn på for eksempel skade eller mistrivsel, sier Rondestveit.

Mattilsynet mener derfor at kaniner ikke er så godt egnet som kjæledyr for små barn. Kaniner bør heller ikke dele rom med andre dyr, som hund og katt.

– Kaninen er et byttedyr og vil leve i konstant stress, sier han.

Trodde kaninen manglet øye

Lisa Linnéa Aune i Dyrebeskyttelsen Norge har selv vært med på å hente forsømte dyr. Et av de grovere eksemplene hun har opplevd, er kaninen Plomme.

– Plomme kom til oss etter at vi ble tipset. Hun satt ute i et hundebur med kun gitter som underlag. Det var ikke le for vær og vind, og heller ikke mat eller særlig med vann, sier hun.

Denne kaninen led lenge før den fikk veterinærhjelp. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus

Kaninen var sterkt underernært, og det så ut som om hun manglet et øye.

– Da vi kom til veterinæren, viste det seg at det var et øye der, men gjemt bak en diger floke av hår og verk. Etter at dette ble barbert bort, kom det fram et svært betent, vondt og skadet øye, forteller Aune.

Plomme ble satt på riktig diett og gikk sakte opp i vekt før hun var sterk nok til å få operert.

Dyrevernsorganisasjonen oppfordrer alle som vurderer å skaffe seg kanin til å lese seg opp før de tar en avgjørelse.