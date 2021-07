Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi ser at passasjertallene øker utover høsten og at det fortsatt er strenge krav til testing. Da er det viktig for oss å legge til rette for at helse og politi fortsatt kan utføre testing og grensekontroll på en god måte, sier fungerende lufthavndirektør Ole Petter Storstad ved Oslo lufthavn.

I starten av juli åpnet Norge delvis grensene til Europa. Siden da har trafikken økt kraftig på Gardermoen.

Det har oppstått lange køer og trengsel.

Sist fredag var det lang kø i grensekontrollen på Oslo lufthavn.

Problemet har vært størst for passasjerer fra utlandet som må teste seg ved ankomst.

Testingen foregår i dag i hallen der man vanligvis bare skal hente bagasjen sin. Når det i tillegg er testing og køer for testing her, er det blitt et stort plassproblem.

Til tider har folk stått i kø i over to timer før de har fått tatt en hurtigtest.

I slutten av forrige uke ble det innført strakstiltak.

Nå har flyplasseieren Avinor landet på en langsiktig løsning på problemet.

Flytter testingen

De har sett på alle kriker og kroker av flyplassen for å finne hensiktsmessige arealer hvor passasjerer fra utlandet kan testes.

Det er også vurdert å sette opp telt utenfor terminalbygget, men konklusjonen er at det er mest hensiktsmessig at testingen foregår innendørs.

– Det har vært viktig å finne lokaler hvor teststasjonene får gode rammevilkår, sier Storstad.

Testsenteret skal derfor flyttes ut av bagasjehallen. Det nye senteret skal ligge i etasjen over, på samme nivå som avgangshallen. Arealet har tidligere vært brukt til innsjekking, men står nå ledig.

Fungerende lufthavndirektør på Oslo lufthavn, Ole Petter Storstad, viser frem lokalene der det nye testsenteret for passasjerer fra utlandet skal ligge.

– Vi mener tiltaket vil bedre totalflyten, sier den fungerende flyplassjefen på OSL.

Han håper også de nye arealene vil gjøre det lettere å ivareta smittevern på en god måte.

Men han legger til:

– Det finnes ingen gulløsning på denne utfordringen. Det er viktig å være tydelig på, sier fungerende lufthavndirektør Ole Petter Storstad ved OSL.

Lengre vei å gå

Passasjerer som kommer fra utlandet, vil merke godt at testsenteret flyttes.

Mens de i dag tester seg der de plukker opp bagasjen sin, blir det en lengre vei å gå.

Etter passasjerene har passert grensekontrollen og plukket opp bagasjen sin, skal de gå ut gjennom tollen og bli geleidet videre til det nye testsenteret.



Når du kommer fra utlandet må du gå her for å teste deg på Oslo lufthavn.

– Det blir nok noen flere meter å gå, men det er både heis, rulletrapp og trapp opp til den nye teststasjonen, sier Storstad.

Han opplyser at personell skal sørge for å få skilt ut dem som ikke skal testes.

Vil køer og trengsel bli borte?

– Det ville vært veldig fint og sagt et entydig ja på det. Vi håper at køer og trengsel går ned, men det vil fortsatt være køer knyttet til både testing og grensekontroll i tiden fremover.

Gir bedre testkapasitet

Ullensaker kommune har ansvaret for koronatestingen ved Oslo lufthavn. Det er Dr. Dropin som gjennomfører selve testingen.

Den siste uken har antallet teststasjoner for passasjerene fra utlandet økt fra 11 til 17.

Samlet kan det testes ca. 500 passasjerer fra utlandet i timen.

Flytting av testsenteret vil gi mulighet til å utvide testkapasiteten. Men det er foreløpig ikke kjent hvor mye.

Vil ta tid

Flyttingen av testsenteret på Oslo lufthavn er ikke gjort i en håndvending. Arealet som skal brukes, må bygges om.

Det nye testsenteret skal ligge i et område av flyplassen som tidligere er brukt til innsjekking.

Det vil ta uker før senteret er på plass.

– Vi går i gang med arbeidet, men det må påregnes at det går noen uker før det er klart til bruk, sier fungerende lufthavndirektør Ole Petter Storstad.

Inntil videre vil testingen fortsatt foregå i bagasjehallen som i dag.

Strakstiltaket som ble innført forrige helg, om at reisende fra grønne land kan slippe testing på Gardermoen, gjelder fortsatt.

I tillegg jobber Ullensaker kommune med å flytte testingen av ankomne passasjerer som skal på karantenehotell, ut av dagens bagasjehall.

Kommunen kan ikke svare på når dette er på plass.

– En stor endring som dette krever omfattende planlegging, logistikk og bemanning. Det er ikke mulig å si eksakt når alt er klart. Vi ønsker å få det til så raskt som mulig, og planleggingen pågår for fullt, sier Elisabeth Grøtli Nordal, enhetsleder i Ullensaker kommune.