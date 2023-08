– Det er åpenbart at «Hans» har hatt en stor påvirkning her, sier Louise Valestrand.

Overingeniøren i Norsk institutt for vannforskning (Niva) undersøker hvordan ekstremværet «Hans» har påvirket vannkvalitet i sjø og vassdrag.

Louise Valestrand på jobb ved Glommas utløp i Fredrikstad. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Ved Glommas utløp i Fredrikstad er vannet nå mer grumsete enn normalt.

De store nedbørsmengdene ekstremværet «Hans» dro med seg over Sør-Norge har skapt flom. Det har ført til oversvømmelser flere steder.

De enorme vannmengdene har dratt med seg rusk og rask i Norges lengste elv. Med vannmassene følger betydelige mengder partikler, organisk materiale og næringsstoffer.

Vanligvis er det saltvann fra sjøen i bunn og ferskvann fra elva på topp ved utløpet i Fredrikstad.

Men slik er det ikke etter «Hans» sine herjinger.

– Det var ferskvann helt ned til bunn. Det er ikke noe vi vanligvis ser, sier Valestrand.

– Vi har sikt på 0,5 meter maks. Det er veldig grumsete i vannet her.

Flomvarselet er fortsatt på gult nivå for Glomma sør for Vormsund.

Ved Glommas utløp i Fredrikstad har store mengder partikler havnet ut i sjøen. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Tester flere steder

Niva har tatt prøver i blant annet Indre Oslofjord, Drammensfjorden, Tyrifjorden, Randsfjorden, Drammenselva, Glomma og Mjøsa.

Flommen etter ekstremværet har vært størst i Glommavassdraget og Drammensvassdraget. Den høye vannstanden har hatt betydelig innvirkning på sikten.

I Tyrifjorden er det nå så grumsete at sikten er målt til under to meter. Vanligvis er den på rundt åtte.

Satellittbilde viser partikler i sjøen. Foto: Sentinel 3-satellitten / EU-kommisjonens Copernicus Marine Service

Det er også meldt om mye kloakk i overløp både i ferskvann og Oslofjorden. Hele fjorden har også blitt kaldere og mer grumsete.

Nå ser Niva tendenser til en algeoppblomstringer flere steder.

– Vi ser nå at det er store mengder partikler i flomvannet som kommer ut av Glomma og dette kan påvirke biologien i fjorden, sier seniorforsker Helene Frigstad ved Niva.

– En del av disse partiklene vil etter hvert synke til bunnen og legge seg som et teppe på tang, tare og ålegress.

Nivas funn: Slik påvirkes vannmiljøene av ekstremværet Ekspander/minimer faktaboks Betydelig økning i samlet stofftransport til Oslofjorden. Dette vil kunne legge seg på tang, tare og ålegress og gi en negativ effekt.

Det er observert et ferskvannslag som går ned til 12 meters dyp i Drammensfjorden. (Vanligvis er det 5 til 10 meter.) Redusert saltholdighet kan føre til algeoppblomstringer.

Hele Oslofjorden er blitt kaldere som en følge av flommen. Ved Drøbak er det målt at temperaturen gikk ned én grad fra 18–19 grader til 17–18 grader.

Hele Oslofjorden er blitt grumsete. Endrede lysforhold på grunn av partikler og organisk materiale kan gi ulike effekter på algeoppblomstring.

Det er sannsynlig at vi i dagene som kommer vil se en større algeoppblomstring flere steder i Oslofjorden som en følge av store tilførsler av næringssalter (som fosfor og nitrogen). Dette gjelder spesielt ytre Drammensfjorden, men også ved Hvaler, som en følge av tilførsler fra Glomma.

I de store innsjøene Tyrifjorden, Randsfjorden og Mjøsa er det svært høy vannstand og oversvømmelser langs land.

I Tyrifjorden ble det målt siktedyp under 2 meter ved hovedstasjonen i Holsfjorden. Her er det normalt rundt 8 meters siktedyp. Vannet har tydelig brungrå farge og det er målt betydelig høyere turbiditet sammenlignet med tidligere målinger både i år og de foregående årene.

Flommen har gjort at det slippes store mengder urenset kloakk til Mjøsa og Tyrifjorden. Med kloakken tilføres bl.a. lett biotilgjengelig fosfor, som øker sannsynligheten for algeoppblomstringer.

Hundrevis av rundballer har havnet i Mjøsa og i Lågen, med potensial for forurensing i form av plast og organisk materiale som må brytes ned. Skadeomfanget ser imidlertid ut til å bli begrenset, takket være iherdig opprydningsinnsats fra lokalbefolkningen, som totalt antas å ha fjernet 680 rundballer fra vannmassene.

I Glomma ved Sarpsfossen har NIVAs forskere estimert sedimenttransport til 13.000 tonn per døgn de siste dagene. Dette er ca. 15 ganger normal døgntransport. (Dataene er presentert i figurene nedenfor.)

Flommen vil føre til at mye overvann går i overløp (sammen med kloakk). Det betyr at det går ut mye bakterier, forurensningsstoffer/miljøgifter og næringsstoffer fra tette flater i byer/tettsteder. Dette kan påvirke både menneskers helse (bading) og biologien. Kilde: Niva

Kan true dyrelivet

Flomvannet bringer med seg synlige farer, som store tømmerstokker. Men også små partikler som nå altså sprer seg i sjøen.

Bare i Glomma ved Sarpsfossen har forskerne ved Niva estimert at sedimenttransporten er 15 ganger høyere enn normalt.

Forskere har ropt varsko om tilstanden til Oslofjorden i flere år. Ekstremværet med påfølgende flom gjør ikke situasjonen noe bedre.

Marinbiolog Fredrik Myhre er svært bekymret for tilstanden i Oslofjorden. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

– Jo hyppigere den type ekstremvær kommer, jo mer bekymringsverdig er det for livet i Oslofjorden, sier marinbiolog Fredrik Myhre i WWF.

Fremover vil vi trenge mer forskning på hvordan ferskvannet påvirker livet på havbunnen, mener Myhre.

– Det er klart at en del av de tiltakene vi trenger å få på plass for å få livet tilbake i fjorden vil bli enda vanskeligere med hyppigere ekstremvær. Ikke minst hvis vi ikke ruster oss for ekstremværet. Da vil bare naturkrisen og klimakrisen i Oslofjorden forlenges, sier Myhre.

Vil følge med fremover

Tilstanden til Oslofjorden er allerede kritisk. Senest i mars slo forskere alarm, og mente at miljøet i fjorden har nådd et kritisk punkt.

Slik ser vannet ut ved Glommas utløp i Fredrikstad. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Torsk og blåskjell er borte flere steder. På sjøbunnen kveles grønne sjøplanter av slimete alger.

Hvilke effekter ekstremværet og flommen vil ha på tilstanden i Oslofjorden vil følges nøye av Niva fremover.

– Vi vet ikke langtidskonsekvensene ennå. Men vi vet at tilstanden fra før er ganske dårlig. Dette er en ytterligere påkjenning for fjorden, sier Frigstad.